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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
26 Ekim 2019 - 00:08,

Yaşlı adamdan çılgın buluş

Almanya'da hayatını sürdüren yaşlı bir adamın mandalla yaptığı güvenlik sistemi şaşkınlık yarattı.

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1

Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

2

Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

3

Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.

4

Bu şekilde...

5

Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!

6

Diğer pili de aynı şekilde mandalın diğer yüzüne yapıştırıyoruz.

7

Böylece mandalın her iki kısmında da iki adet AA pilimiz bulunuyor. Şimdi geçelim bir sonraki adıma...

8

Matkapla mandalın ağız kısmını iki uçtan deliyoruz.

9

Daha sonra da küçük bir vida ile deliği kapatıyoruz.

10

Bu şekilde vidalama işleminden sonra mandalın iki ucu da birleşmiş oluyor.

11

İşlem sonrası görüntü böyle... Gelelim bir sonraki adıma!

12

Mandalın alt ve üst dudağına da iki ayrı vida koymayı unutmayın ve vidalamayı iç kısımdan yapın.

13

Şimdi de bize alarm sesi verecek minik bir aygıt buluyoruz.

14

Bu cihazın kablolarını kesmemiz gerekiyor.

15

Bunun için falçata işimizi görecek!

16

Kesme işlemi başlıyor.

17

Daha sonra lehim tüpüne kabloları bir bir batırıyoruz.

18

Lehim makinesiyle bu kabloları mandalla birleştiriyoruz.

19

Aynen bu şekilde...

20

Daha sonra mandalın bu yüzüne biraz tutkal dökelim.

21

Ardından cihazı mandala öylece yapıştıralım.

22

Çalışmamızın son hali bu...

23

Sıra kabloları pillere bağlamaya geldi.

24

Tek tek bu kabloları pillere uygun şekilde lehimle bağlıyoruz.

25

Bağlantıyı yaptıktan sonra minik bir sarı kabloya ihtiyacımız olacak.

26

Bu büyüklükte bir kablo yeterli gelecek.

27

Kablonun ucunu yine falçatayla dış derisinden kurtarıyoruz.

28

Ardından lehim tüpüne kablonun soyulmuş yüzünü batırıyoruz.

29

Daha sonra lehim makinesiyle kablo üzerinde çalışmaya başlıyoruz.

30

Pillerle olan bağlantıyı kuruyoruz.

31

Bağlantıyı bu şekilde kurmuş olduk.

32

Çalışmamızın son hali bu şekilde görünüyor.

33

Sarı kabloyu mandala eklediğimiz vidalara bağlıyoruz.

34

Bu şekilde kablo bağlantısı kuruyoruz.

35

Şimdi de minik bir karton parçasına ihtiyacımız olacak.

36

Kartonu bu şekilde katlayıp içine tutkal döküyoruz.

37

Daha sonra iç yüzü tutkala gelecek şekilde kartonu kapatıyoruz.

38

Ardından matkapla kartonu deliyoruz.

39

İçinden de ip geçiriyoruz.

40

İpin ucunu ateşle bir süre yaktıktan sonra...

41

Kartonda açtığımız delikten geçirmemiz gerekiyor.

42

Bir sonraki adımda ise tutkalı kablonun geçtiği bu bölgeye döküyoruz.

43

İpin kartonla olan bağlantısı da tamamlamış olduk.

44

Mandalla olan çalışmamızda son durum böyle...

45

Şimdi pillerin üzerine bu şekilde tutkal döküyoruz.

46

Ardından mandalı kapıya yapıştırıyoruz; aynen bu şekilde olmasına dikkat ediyoruz.

47

İple bağlantısını kurduğumuz karton mandalın ağzının içinde beklerken, ipin diğer ucu kapının karşı koluna yapıştırıyoruz.

48

Ve kapının önündeki bağlantıyı kurduk!

49

Kapı isteğimiz dışında açıldığı anda karton mandalın ağzından düşecek; iki vida birbirine yapışacak ve alarm çalmaya başlayacak.

50

Vatandaş bu şekilde en ucuza ve en tuhaf şekilde 'mandallı' günvellik sistemini kurmuş oluyor!

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