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Yeşilçam'ın deniz gözlü yıldızıydı: Hatıralarda hep genç kaldı

Gösteri dünyasının bazı ünlüleri bu dünyaya o kadar erken yaşta veda etti ki... Kimi daha 30'unu bile göremeden hayata veda etti, kimi ise orta yaşı tamamlamadan. Ama aradan geçen onca zamana rağmen hiçbiri unutulmadı. Farklı kuşakların belleğinde bazen anıları hiç silinmeyecek güzel bir gençliğin bazen de asla unutulmayacak bir aşkın simgesi olarak kaldılar, şarkılarıyla, filmleriyle...

Hürriyet Haber
01.06.2018 - 14:53 | Son Güncelleme:
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Yeşilçamın deniz gözlü yıldızıydı: Hatıralarda hep genç kaldıNext

İşte gösteri dünyasının yaşlanmaya hiç vakit bulamadan erkenden hayata veda eden ünlüleri.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Reuters, AFP, AP

Etiketler: erken ölen ünlüler , hayata erken veda eden ünlüler , bu dünyadan rüzgar gibi gelip geçen ünlüler
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