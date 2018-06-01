Yeşilçam'ın deniz gözlü yıldızıydı: Hatıralarda hep genç kaldı
Gösteri dünyasının bazı ünlüleri bu dünyaya o kadar erken yaşta veda etti ki... Kimi daha 30'unu bile göremeden hayata veda etti, kimi ise orta yaşı tamamlamadan. Ama aradan geçen onca zamana rağmen hiçbiri unutulmadı. Farklı kuşakların belleğinde bazen anıları hiç silinmeyecek güzel bir gençliğin bazen de asla unutulmayacak bir aşkın simgesi olarak kaldılar, şarkılarıyla, filmleriyle...
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