Yaşın bir önemi olmadığını kanıtlayan 40 yaş üstünde 7 moda blogger’ı
Moda tutkusu, yaşa da vücut ölçüleri gibi kalıplara da sığmıyor. Kendini kıyafetlerle iyi hisseden 40 yaşın üzerindeki birçok kadın kendi tutkularını milyonlarca insanla paylaşıyor. İşte dünyanın en ünlü 40 yaş üstü moda blogger’ı…
Instagram’da tam 2 milyon takipçisi bulunan bu inanılmaz kadın, en ünlü moda blogger’larından biri haline geldi. O sadece çılgın bir anneanne tarzına sahip değil. Fotoğrafta göreceğiniz üzere pembe bir bomber ceketi harika bir elbiseyle kombinlemiş gerçek bir moda ikonu.
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