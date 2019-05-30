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Yasemin Özilhan, İspanya’da yaşadıkları tribün kavgasını anlattı.

Nişantaşı’nda görüntülenen Yasemin Özilhan, İspanya’da yaşadıkları tribün kavgasını anlattı.

Behlül AYDIN
30.05.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Yasemin Özilhan, İspanya’da yaşadıkları tribün kavgasını anlattı.Next

Anadolu Efes, 19 Mayıs’ta CSKA Moskova ile Euroleague final maçı oynamış, karşılaşma sırasında takımın koçu Ergin Ataman ve Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Özilhan ile bir grup Fenerbahçe taraftarı arasında tartışma çıkmıştı.

Etiketler: izzet özilhan , fenerbahçe , anadolu efes

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