Yasemin Özilhan, İspanya’da yaşadıkları tribün kavgasını anlattı.

Anadolu Efes, 19 Mayıs’ta CSKA Moskova ile Euroleague final maçı oynamış, karşılaşma sırasında takımın koçu Ergin Ataman ve Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Özilhan ile bir grup Fenerbahçe taraftarı arasında tartışma çıkmıştı.
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