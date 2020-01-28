Yaşaması için gereken ilaç Almanya’da...

“Almanya’da bu hastalığın bir ilacı olduğunu öğrendik ancak pahalı ve ömür boyu kullanılmak zorunda olmasından dolayı sevinemedik. Çocuğumuzun gözümüzün önünde erimesini görmek, öleceği günü beklemek istemiyoruz. Başta Cumhurbaşkanımıza, tüm anne ve babalara, hayırseverlere sesleniyoruz. Ağabeyi gibi Umut’u da kaybetmek istemiyorum. Biz yardımcı olun.”