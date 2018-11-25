Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! İlk 100'e ne İstanbul ne İzmir ne Ankara... Bakın neresi girdi

Numbeo güvenlik, pahalılık, yaşam maliyeti, sağlık endeksi, satın alma gücü, trafik ve nüfusa göre şehirlerin yaşam kalitesi endekslerini yayınladı. İstanbul, Ankara ve İzmir dışında ilk 100'e tahmin edemeyeceğiniz bir il girdi. İşte o liste...
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