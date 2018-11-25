Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! İlk 100'e ne İstanbul ne İzmir ne Ankara... Bakın neresi girdi

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! İlk 100'e ne İstanbul ne İzmir ne Ankara... Bakın neresi girdi

Numbeo yaşam kalitesi endeksini yayınladı. İlk 100'e İzmir, İstanbul, Ankara dışında tahmin edemeyeceğiniz bir il girdi.

Hürriyet Haber
25.11.2018 - 15:00 | Son Güncelleme:
1 / 26
Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu İlk 100e ne İstanbul ne İzmir ne Ankara... Bakın neresi girdiNext

Numbeo güvenlik, pahalılık, yaşam maliyeti, sağlık endeksi, satın alma gücü, trafik ve nüfusa göre şehirlerin yaşam kalitesi endekslerini yayınladı. İstanbul, Ankara ve İzmir dışında ilk 100'e tahmin edemeyeceğiniz bir il girdi. İşte o liste...

Etiketler: endeksi , şehir , haberler

En Yeni Foto Galeriler

Galatasaray idmanındaki sürpriz misafir! Florya'da Muslera'ya...

Galatasaray idmanındaki sürpriz misafir! Florya'da Muslera'ya...

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! İlk 100'e ne İstanbul ne İzmir ne Ankara... Bakın neresi girdi

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! İlk 100'e ne İstanbul ne İzmir ne Ankara... Bakın neresi girdi

Dünyanın en pahalı gökdelenleri belli oldu! Hem en uzun hem en pahalı...

Dünyanın en pahalı gökdelenleri belli oldu! Hem en uzun hem en pahalı...

Olay açıklama... 'F.Bahçe'nin düşmanı G.Saray'dır!'

Olay açıklama... 'F.Bahçe'nin düşmanı G.Saray'dır!'

Devleri peşine taktı! G.Saray'ın yıldızı...

Devleri peşine taktı! G.Saray'ın yıldızı...

Ünlü çiftin büyük heyecanı! Ultrasonda dikkat çeken detay...

Ünlü çiftin büyük heyecanı! Ultrasonda dikkat çeken detay...

Yasemin tatilde!

Yasemin tatilde!

İşte Beşiktaş'ın yılbaşı bombası! İmza çok yakın...

İşte Beşiktaş'ın yılbaşı bombası! İmza çok yakın...

Portekizliler duyurdu! Benfica'dan, Galatasaray'a...

Portekizliler duyurdu! Benfica'dan, Galatasaray'a...

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.