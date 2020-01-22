Gündem Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) Haber Giriş: 22 Ocak 2020 - 11:08 , / 22 Ocak 2020 - 11:08

Yasak avlanan balıkçı kendini savundu, diğer balıkçılar tepki gösterdi

EGE Denizi'nde ruhsata aykırı avcılık yaparken Sahil Güvenlik ekiplerince fark edilince kaçmaya çalışan, kovalamacayla yakalanan balıkçı Turhan Ceylan, kendini savundu. Çekilen görüntülere rağmen kaçmadıklarını iddia eden Ceylan, "Biz yasal olan bir takımla çıktık. Teknemizin ruhsatı vardı ama balık avlamak için teknede bulunan takımın ruhsatı yoktu. Denize ağ atmamıştık" dedi. Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği ve İzmir Deniz Ürünleri Avcılar Birliği Başkanı Mehmet Aksoy ise, kaçak avcılığın balıkçılığa zarar verdiğini belirtti.