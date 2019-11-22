YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Yasak aÅŸklar, çÄ±plak partiler, havuz fantezileri... Buckingham'da duvarlarÄ±n dili olsa da konuÅŸsa!
Ne gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorlar uzaktan, tÄ±pkÄ± masallardaki gibi. Kocaman saraylar, ÅŸÄ±k ve gÃ¼zel prensesler, yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± prensler... Birbirinden gÃ¼zel Ã§ocuklar. Ama o gÃ¶rkemli binanÄ±n kapÄ±larÄ± ardÄ±nda ne skandallar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyor musunuz?
BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, AP
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Yasak aÅŸklar...Gizli buluÅŸmalar... YÄ±llarca saklanan tacizler... DÃ¼nyayÄ± ayaÄŸa kaldÄ±ran Ã§Ä±plak partiler... Ä°ÅŸte Ä°ngiliz kraliyet ailesinin tarihinden unutulmayan skandallar.
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DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok merak edilen kraliyet ailesinin baÅŸÄ± yine aÄŸrÄ±yor... Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in ortanca oÄŸlu York DÃ¼kÃ¼ Prens Andrew, gerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼k bir skandalÄ±n kahramanÄ± olarak dÃ¼nya basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerinde. 59 yaÅŸÄ±ndaki Prens Andrew'nun yÄ±llar Ã¶nce bir kÄ±z Ã§ocuÄŸuna tecavÃ¼z ettiÄŸi iddiasÄ±nÄ±n Ã¼zeri bu kez kapatÄ±lamadÄ±. HenÃ¼z 17 yaÅŸÄ±ndayken Prens'in kendisine tecavÃ¼z ettiÄŸini ileri sÃ¼ren ve bugÃ¼n 35 yaÅŸÄ±nda oyan Virginia Roberts basÄ±na konuÅŸtu. BÃ¶ylece yÄ±llardÄ±r gizlenen bu gerÃ§ek de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Prens Andrew saraydan kovuldu. Åžimdi kÄ±zlarÄ± Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice baÅŸta olmak Ã¼zere ailedeki pek Ã§ok kiÅŸi kara kara dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.
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Ama iÅŸin gerÃ§eÄŸi Ä°ngiliz kraliyet ailesinin tarihi Ã§eÅŸitli skandallarda dolu. Gelin tarihin tozlu sayfalarÄ±na da uzanarak, dÃ¼nyada milyonlarca kiÅŸinin gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kÄ±rpmadan izlediÄŸi bu ailenin unutulmasÄ±nÄ± istediÄŸi o olaylara bir gÃ¶z atalÄ±m.
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Prens Charles 1994 yÄ±lÄ±nda TV kameralarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda eÅŸi Prense Diana'ya ihanet ettiÄŸini itiraf etmiÅŸti. Sonradan babasÄ± Prens Philip'in "OÄŸullarÄ±m kendi Ã¶zel sorunlarÄ±nÄ± neden halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±yorlar" dediÄŸi bu rÃ¶portaj o dÃ¶nemde bÃ¼yÃ¼k olay olmuÅŸtu.
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O rÃ¶portajda Prenses Diana'ya ihanet ettiÄŸini anlamÄ±ÅŸtÄ± Charles. Zaten Prenses Diana da daha sonra "Bu evlilikte Ã¼Ã§ kiÅŸiydik" diyerek kocasÄ±nÄ±n itirafÄ±nÄ±n doÄŸru olduÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸti.Â
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Kendisi de evli olduÄŸu halde Charles'tan bir tÃ¼rlÃ¼ vazgeÃ§meyen Camlilla bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±na yÄ±llar sonra kavuÅŸtu. Buckingnam SarayÄ±'na yasak aÅŸk kahramanÄ± boÅŸanmÄ±ÅŸ bir gelin olarak adÄ±m attÄ±.
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Ailede Ã¶zel hayatÄ±yla kamuyu uzun sÃ¼re meÅŸgul edenlerden biri de Prenses Margaret oldu. AslÄ±nda onun hayatÄ± yeÄŸenlerinden Ã§ok daha Ã¶nceleri basÄ±nÄ±n ve kamuoyunun merceÄŸi altÄ±ndaydÄ±. Ailenin uÃ§arÄ±, baÅŸÄ±na buyruk kÄ±zÄ±ydÄ± Prenses Margaret.
Prens Charles'Ä±n skandal itirafÄ±ndan neredeyse 20 yÄ±l Ã¶nce KraliÃ§e Elizabeth'in kÄ±z kardeÅŸi Prenses Margaret yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã§alkantÄ±lÄ± Ã¶zel hayatla hep gÃ¼ndemdeydi. Prenses Margaret'in genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki Ã§Ä±lgÄ±n hayatÄ±, Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±ndan seÃ§tiÄŸi arkadaÅŸlarÄ± hep basÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde ilk sÄ±ralarda oldu.
GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde aile Ã¼yesi prensler boÅŸanmÄ±ÅŸ ve mavi kan taÅŸÄ±mayan kiÅŸilerle evlenebilse de 1950'lerde durum pek Ã¶yle deÄŸildi. O yÄ±llarda boÅŸanmÄ±ÅŸ YÃ¼zbaÅŸÄ± Peter Townsend'a aÅŸÄ±k oldu Prenses Margaret. Daha doÄŸrusu Prenses ile kendisinden 20 yaÅŸ daha bÃ¼yÃ¼k olan YÃ¼zbaÅŸÄ± birbirlerine aÅŸÄ±k oldular.
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O sÄ±rada Townsend evliydi. Ancak bu aÅŸk nedeniyle karÄ±sÄ±ndan boÅŸanmaya karar verdi. Fakat bu onu Margaret'e yaklaÅŸtÄ±rmak yerine tamamen uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o dÃ¶nemde kraliyet ailesinden birinin boÅŸanmÄ±ÅŸ biriyle evlenmesi tek kelimeyle imkansÄ±zdÄ±.
AslÄ±nda kraliyet ailesi bu skandal aÅŸkÄ± uzun sÃ¼re sakladÄ±. Ya da sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sandÄ±. Ama halk arasÄ±nda da sÃ¶ylentiler Ã§oktan doruÄŸa Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ± bile. Sonunda 1953'te KraliÃ§e Elizabeth'in taÃ§ giyme tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda Prenses Margaret'in yaptÄ±ÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir hareket artÄ±k aÅŸkÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.
Prenses Margaret, tÃ¶ren sÄ±rasÄ±nda Peter Townsend'Ä±n Ã¼niformasÄ±nÄ±n Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen bir tÃ¼yÃ¼ eliyle alÄ±p attÄ±. Ä°ÅŸte bu kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k hareket artÄ±k aÅŸkÄ± saklanamaz hale getirdi. Prenses Margaret ile aÅŸkÄ± Peter Townsend bir tÃ¼rlÃ¼ kavuÅŸamadÄ±lar. AslÄ±nda Prenses Margaret'e eÄŸer isterse bÃ¼tÃ¼n aile gelirlerinden vazgeÃ§erek Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda evlenebileceÄŸi sÃ¶ylendi. Ama Margaret bunu kabul etmedi. GerekÃ§e olarak da Ä°ngiltere Kilisesi'nin HÄ±ristiyan geleneklerine ve halka karÅŸÄ± sorumlumlukarÄ±na gÃ¶nderme yaptÄ±.
Prenses, 1960 yÄ±lÄ±nda Antony Armstrong-Jones ile evlendi. Fakat evlilikleri 1976 yÄ±lÄ±nda bitti.
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Gelelim ailenin Prens Andrew'dan sonraki en hareketli Ã¼yesine... Yani Prens Harry'ye. Siz bakmayÄ±n Prens'in bugÃ¼n Ã¶yle eÅŸine aÅŸÄ±k, iyi aile babasÄ± portresi Ã§izdiÄŸine. Onun da geÃ§miÅŸinde epey hareketli anlar ve skandallar var.
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Prens henÃ¼z 17 yaÅŸÄ±ndayken uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸunu itiraf etmiÅŸti. Hatta bundan piÅŸmanlÄ±k duyduÄŸunu belirtip rehabilitasyon sÃ¼reci yaÅŸadÄ±.
Prens Harry'nin Las Vegas'ta olimpik yÃ¼zÃ¼cÃ¼ Ryan Lochtle ile verdiÄŸi Ã§Ä±lgÄ±n partideki Ã§Ä±rÄ±lÃ§Ä±plak gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Aile bu skandalÄ±n Ã¼zerini Ã¶rtmek iÃ§in de uzun sÃ¼re uÄŸraÅŸtÄ±.
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Prens Harry'nin HÄ±rvatistan'da bir partide elbiseleriyle havuza atlayÄ±p sonra da Ã§Ä±kÄ±p Ã§Ä±lgÄ±n figÃ¼rlerle dans etmesi de hala hafÄ±zalardan silinmedi.
Bir partide giydiÄŸi Nazi amblemi taÅŸÄ±yan kÄ±yafeti yÃ¼zÃ¼nden de yerden yere vuruldu Prens. Bu durum da aileyi zorda bÄ±raktÄ±. Â
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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Prens Harry'nin skandal yaratma konusundaki becerisi aileden geliyor denilebilir. Kral Edward, aÅŸkÄ± Wallis Simpson uÄŸruna tahtÄ±nÄ± bÄ±rakarak bÃ¼yÃ¼k bir skandala neden olmuÅŸtu.Â Bu olayÄ±n bu kadar bÃ¼yÃ¼mesinin nedeni sadece Simpson'Ä±n halktan biri olmasÄ± deÄŸildi. Simpson aynÄ± zamanda dul bir kadÄ±ndÄ±. Kral Edward tahttan feragat edince yerine KraliÃ§e Elizabeth'in babasÄ± geÃ§ti. Â
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Elbette o aman ÅŸimdiki gibi boÅŸanmÄ±ÅŸ bir kadÄ±nÄ±n saraya gelin gitmesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemezdi bile!
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Prens Andrew demiÅŸken eski eÅŸi Sarah Ferguson'Ä± atlamak da olmaz. Ferguson, 1992 yÄ±lÄ±nda TeksaslÄ± iÅŸadamÄ± John Bryan ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.
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Skandal sadece yakalanmalarÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã§Ä±kmadÄ± elbette. Foto muhabirleri onlarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lediÄŸinde Sarah Ferguson'Ä±n ayak parmaÄŸÄ± Bryan'Ä±n aÄŸzÄ±ndaydÄ±.Â
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Prens Andrew'un yÄ±llar Ã¶nce yaÅŸanan ama hala hafÄ±zalardaki tazeliÄŸini koruyan baÅŸka bir skandalÄ±yla konuyu kapatalÄ±m. Prens, 1980'lerde yetiÅŸkin film yÄ±ldÄ±zÄ± Koo Stark ile birliktelik yaÅŸadÄ±. Elbette bu iliÅŸki uzun sÃ¼re manÅŸetlerde inmedi ve ailenin skandallar tarihine kalÄ±n harflerle yazÄ±ldÄ±Â
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Stark bir sÃ¼re Ã¶nce tekrar basÄ±nÄ±n gÃ¼ndemindeydi. Bu kez geÃ§inemediÄŸi iÃ§in devlete baÅŸvurmuÅŸtu. Ã‡ocuÄŸunun bakÄ±mÄ± iÃ§in yardÄ±m talep ediyordu.
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Prenses Diana, sonradan evlendiÄŸi Prens Charles ile henÃ¼z 16 yaÅŸÄ±ndayken tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Prens Charles daha Ã¶nce Diana Sencer'Ä±n ablasÄ± Lady Sarah Spencer ile flÃ¶rt etmiÅŸti.Â
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Yani Prens Charles ile kardeÅŸi ile evlenmeden Ã¶nce 1977 yÄ±lÄ±nda Lady Sarah Spencer ile Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.