Yasak aşk skandalında bomba iddia... Öldürecekler

Ürdün'ün tartışmalı prensesi Haya bint el Hüseyin hakkında ortaya yepyeni bir iddia atıldı.
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Son zamanlarda kötü ünüyle nam salan Prenses Haya'nın sevgilisinden eşi Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'u öldürmesini istediği öne sürüldü.
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Gelen bilgilere göre Haya'nın sevgilisi Russel Flowers'ın kiralık katil arayışlarına girdiği bildirildi.
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Buna göre, Flowers, İngiliz St MI6 emekli ajanlarından birinin yardımı ile dünyasında bir raketle temas kurdu.
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Buna göre, Flowers, bir emekli İngiliz MI6 ajanının yardımıyla Rusya'nın St Petersburg şehrindeki yeraltı dünyasından biriyle temas kurdu.
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Kaynak, Prenses Haya ve kardeşi Prens Ali'nin Şeyh Maktum'un öldüğünü görmekte kararlı olduklarını söyledi.
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Bunun içinse gerekli bütçeyi çoktan ayırdıklarını söyledi.
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Öte yandan, İngiliz istihbarat teşkilatı halihazırda Prenses Haya ve erkek kardeşi Prens Ali'nin Şeyh Muhammed Raşit el Maktum ile ilgili suikast planlarından haberdar.
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İstihbarat ayrıca, Şeyh Maktum'un bazı emir subaylarıyla Prenses Haya'nın gizli iletişiminin de farkında...
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Ancak Londra, şaşırtıcı bir şekilde bu mesajı Dubai'ye iletmedi.
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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un eşi Prenses Haya'nın bu yılın başlarında çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'ye yerleştiği ortaya çıkmıştı.
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İngiltere'ye yaptığı sığınma başvurusu reddedilen Prenses Haya için kardeşi olan Ürdün Kralı Abdullah harekete geçmiş ve 2 Eylül tarihinde, Prenses Haya'yı Londra'daki Ürdün Büyükelçiliği'ne diplomat olarak atama emri vermişti.
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Prenses Haya'nın Ürdün'ün İngiltere'deki Büyükelçiliği'nde diplomat olma başvurusu Londra yönetimi tarafından onay aldı.
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Londra'da artık Ürdünlü bir diplomat olarak yaşamını sürdürecek olan Prenses Haya, Dubai yönetimi ve Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'a savaş açtı.
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Bangladeş merkezli yayın kuruluşu weeklyblitz'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün Büyükelçiliği'nin Anti-Maktum ve Anti-Dubai faaliyetlerinin merkezi olabileceğine dair endişelerini dile getirdi.
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Ürdün Büyükelçiliği'ne diplomat olarak atanmasının onayının ardından Prenses Haya, kendisi için çalışacak birkaç personel talebinde bulundu.
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Prenses Haya'nın kendisi için çalışmasını istediği kişi listesinde ağırlıklı olarak gazeteciler ve medyanın önde gelen isimleri olduğu bildirildi.
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Bu hamle ile Prenses Haya'nın Dubai yönetimi ve Şeyh Al Maktum'a karşı medya gücünü kullanarak bir tür savaş vereceği konuşuluyor.
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Dubai Emiri Al Maktum ile davalı olan Ürdün Kralı Hüseyin'in üçüncü oğlu ve Prenses Haya'nın erkek kardeşi Prens Ali bin Hüseyin de kız kardeşine bu süreçte büyük destek verdiği ve Kral Abdullah'ı ikna ettiği biliniyor.
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Prenses Haya'nın Londra'ya diplomat olarak atanması kararının Katar'dan da destek gördüğü ve Katar'ın Kral Abdullah'ın bu kararı üzerinde etkisi olduğu iddia ediliyor.
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Avukatların da Prenses Haya'nın diplomat olarak Londra'ya atanması fikrini daha önce gündeme getirdiği biliniyor.
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Dubai Şeyhi ve Prenses Haya'nın boşanma sürecinin Birleşik Arap Emirlikleri yasaları gereği yakın vadede nihayete ermeyeceği düşünülüyor.
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Prenses Haya'nın evliliği boyunca başka erkeklerle beraber olduğu ve Dubai Şeyhinden yüklü miktarda para kaçırdığı gerekçesiyle tazminat talebi reddedilmişti.
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Bu kararın ardından İngiltere'de mahkeme Prenses Haya ve iki çocuğu için koruma emri çıkarmış ve İngiltere'de yaşayan sevgilisi Russel Flowers ya da başka erkeklerle bir süre görüşmemesi ve evine misafir davet etmemesi tavsiye edilmişti.
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Al Quds gazetesinde yer alan habere göre Dubai Şeyhi Al Maktum, Londra yönetimini Prenses Haya'nın sınır dışı edilmemesi durumunda İngiltere'deki yatırımlarını çekmekle tehdit etmişti.
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İngiliz yetkililer Şeyhin bu restine karşılık olarak mahkeme kararlarını ihlal edemeyeceklerini söylemişti.
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Prenses Haya'nın diplomat olarak atanması kararının, Dubai Şeyhi'nin çocukların velayetini alma konusunda elini güçlendirdiği belirtiliyor.
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Boşanma sürecinin sona ermesinin ardından Prenses Haya'nın erkek arkadaşı ile evleneceği iddia ediliyor.
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Prenses Haya'nın, Dubai Şeyhi Al Maktum ile boşanma sürecine dair haberlere yayın yasağı getirmek için mahkemeye başvurduğu biliniyor.
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Dubai Şeyhi Al Maktum'un, Prenses Haya'ya karşı açtığı davanın temmuz ayının sonunda görülen ilk duruşmasının ardından Al Maktum sosyal medya hesabından "Ekselansların Kılıçları" başlıklı bir şiir paylaşmıştı.
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Şiirde zorlukların üstesinden gelmek, en zorlu şeyleri kolay yoldan çözmek, hükümdarlık mücadelesi, keskin bıçaklarla parlayan kılıç ve intikam alma zorunluluğu gibi ifadeler dikkat çekmişti.
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Şeyhin şiiri neden paylaştığı ya da şiiri yazan kişinin kendisi olup olmadığı anlaşılamamıştı.