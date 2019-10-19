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Yaşadığı kâbusu anlattı! Yaklaştığı zaman polis harekete geçiyor
ANTALYA'da yıllarca kazancına el koyan ve kendisine şiddet uygulayan kocasına 2 yıl önce boşanma davası açan Keziban A. (44), ölüm korkusuyla yaşıyor. Keziban A., son olarak kendisini ölümle tehdit eden eşini şikayet edince, kocaya elektronik kelepçe takıldı. Keziban A., "Elektronik kelepçe var. Bu cihaza rağmen kendimi güvende hissetmiyorum. Elim kolum bağlı hapiste gibiyim. Benim peşimi bırakmaz. Kadınların öldüğünü görüyorum. Ben de onlardan biri olmak istemiyorum" dedi. Keziban A., boşandıktan sonra izini kaybettirmek istediğini de söyleyerek, "Elektronik kelepçe var. Yaklaştığı zaman emniyet ve jandarma bana haber veriyor.'' dedi.
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