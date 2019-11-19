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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
19 Kasım 2019 - 16:40,

Yaş oldu 54, kırmızı ruju hiç değişmedi

Bir dönem güzelliğin simgesi olan oyuncu yıllara meydan okuyor.

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1970 ve 1980'li yıllarda "güzelliğin simgesi" olarak nitelendirilen Brooke Shields, Hollywood'un yıllara meydan okuyan ünlülerinden olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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54 yaşındaki Shields, New York'ta düzenlenen Lincoln Center Moda Yardım Galası'nın konukları arasındaydı. 54 yaşındaki oyuncu Leonard A. Lauder onuruna Alice Tully Hall'de düzenlenen geceye sade ve şık kıyafetiyle katıldı.

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Shields, o gece de yıllar içinde kendisinin simgesi haline gelen kırmızı rujundan vazgeçmedi. İşte gecenin diğer konukları.

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Elizabeth Hurley

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Solange van Doorn

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Jillian Harvey

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Karlie Kloss

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James Turlington

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