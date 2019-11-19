Yaş oldu 54, kırmızı ruju hiç değişmedi

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye bırakılan mektubun üzerinde 'siyanür içilecek' kelimesi yazması üzerine AFAD alarma geçti. Yapılan ilk incelemede zarfta siyanür izine rastlanmazken, detaylı inceleme için laboratuvara gönderileceği belirtildi.
Çocukların okulları tatile girmişken, evde televizyon karşısında zaman geçirmesini istemeyen ailelerin tercihi çocukların gelişimini de etkileyen tiyatrolar oluyor. Tiyatro sevgisiyle tanışan çocuklar, hayatlarında daha yaratıcı ve sosyal oluyorlar. İşte bu yüzden, çocukların hayal dünyasını zenginleştiren oyunlar sahnelerde yerini alıyor.