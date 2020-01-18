Yarıyıl tatili için " En İyi 10 Öneri"

18 milyon öğrencinin iple çektiği yarıyıl tatili başladı... Yeni filmler ve tiyatro oyunlarını keşfetmek, müze gezmek, bilim merkezlerindeeğlenceli deneyimler yaşamak için öğrencilerin dolu dolu 15 günü var.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
JÜRİ
Uğur Vardan - Hürriyet sinema yazarı Ayben Ertem - Uzman psikolog Ömür Kurt - Hürriyet aile-çocuk yazarı Özge Lokmanhekim - Hürriyet Seyahat çocuk yazarı
2
1-Kuzular Firarda: UZAY PARKI
Filmlerden yeni arkadaşlar edinsin Bu hafta sinemalara şahane filmler geliyor. ‘Kuzular Firarda: Uzay Parkı’, stop-motion tekniğiyle çekilmiş son derece başarılı bir animasyon. Bir başka seçenek de haftaya gösterime girecek olan ‘Kutup Köpekleri’... Evde film seyretmek isterseniz de Zoltan Fabri’nin 1968 tarihli yapıtı ‘Pal Sokağı Çocukları’ iyi bir klasik.
3
2-Bremen Mızıkacıları’NI İZLESİN!
İstanbul Oyuncak Müzesi 2005’te açılan ve 40’tan fazla ülkeden toplanmış oyuncakların sergilendiği müzenin Ahşap Oyuncak Boyama Atölyesi’nde vakit geçirebilir ve Hayalbaz Tiyatro’nun sahnelediği oyunları izleyebilirsiniz. Özge Lokmanhekim’in favorisi ‘Bremen Mızıkacıları Mutfakta’...
4
3-İlginç meslekleri deneyimlesin
Kidzmondo Çocuklar Kidzmondo’da 40’tan fazla meslekten istediklerini seçerek işbaşı yapıyor. Doktorluğu seçtiyse hasta tedavi ediyor, itfaiyeciyse yangın söndürüyor... 10.00-16.00 saatleri arasında Trump Towers’da...
5
4-MASALAR DİYARINI KEŞFETSİN
Alaaddin’in Müzikali Sevilen karakter Alaaddin, bu kez eğlenceli bir müzikalle çocukların karşısında. Müzikal, her yaştan izleyici için eğlenceli bir gösteri. Bugün Mall of İstanbul MOİ Sahne, yarın Mecidiyeköy Profilo KM Büyük Sahne, salı günüyse Caddebostan Kültür Merkezi’nde...
6
5-Gökyüzüne yakından baksın
Özelleştirilmiş Yıldızlar ve Gezegenler Macerası İzmir Uzay Kampı’nda, 9-18 yaş arasındaki öğrenciler için ‘Özelleştirilmiş Yıldızlar ve Gezegenler Macerası’ adlı bir program var. Bu programda uzay bilimleri alanında eğitim veriliyor ve öğrencilerin uzay teknolojilerini daha yakından tanımaları sağlanıyor.
7
6-İzmir’de şenliğe katılsın
Her gün 12.00’de bir film! 1 Şubat’a kadar İzmir’in tüm ilçelerinde çocuk filmleri şenliği var. Her gün saat 12.00’de bir filmin gösterildiği şenlikte; ‘Bücür’, ‘Fırıldak Ailesi’, ‘Kral Şakir Oyun Zamanı’, ‘Bizim Köyün Şarkısı’ ve ‘Can Dostlar’ filmleri ücretsiz izlenebiliyor. www.kultursanat.izmir.bel.tr
8
7-Yaratıcılığını ARTIRSIN
Lego ve yapboz DİKKATİ GELİŞTİRİYOR Çocuğunuzun yaş grubuna göre yapboz ve Lego’lar edinin, özellikle yaratıcılığın çocuklara bırakıldığı parçaları tercih edin. Lego ve yapboz yapmak çocuk ve gençlerin dikkat toplama becerilerini geliştiriyor. 1000 parçalık bir yapbozu ortalama 50 liraya edinebilirsiniz.
9
8-Oz Büyücüsü’yle tanışsın
Karikatür, dans, resim, origami... Kadıköy’deki pek çok kültür merkezinde yarıyıl tatili için masal, karikatür, dans, resim, kukla gibi çocuk etkinlikleri var. Örneğin Barış Manço Kültür Merkezi’nde yarın, L. Frank Baum’un unutulmaz klasiği ‘Oz Büyücüsü’nü izleyebilirsiniz. 13.00 ve 15.00’te sahnelenecek.
10
9-Kutu oyunlarla eğlensin
Tabu, Cranium Dark Her yaştan öğrencinin ister arkadaşıyla ister ebeveyniyle oynayabileceği, rahatlatıcı ve eğlenceli aktivitelerden biri de kutu oyunlar... Tabu veya Cranium Dark gibi iletişimi destekleyecek oyunları tercih etmeye özen gösterin. Tabu Junior 186, Cranium Dark 168 lira.
11
Yıllık program yapın
Müzeler, bilim okulları Yıl içinde gideceğiniz sergi, müze ve atölyelerin listesini çıkarın. Sancaktepe Bilim ve Deney Merkezi, Ataşehir’deki Jr. Robotics Bilim Okulu, Şirince’deki Nesin Matematik Köyü, İstanbul Modern, Pera Müzesi ve Borusan Sanat’taki atölyelere şimdiden kaydınızı yaptırın.