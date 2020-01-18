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Haber Giriş: 18 Ocak 2020 - 08:00, /

Yarıyıl tatili için " En İyi 10 Öneri"

18 milyon öğrencinin iple çektiği yarıyıl tatili başladı... Yeni filmler ve tiyatro oyunlarını keşfetmek, müze gezmek, bilim merkezlerindeeğlenceli deneyimler yaşamak için öğrencilerin dolu dolu 15 günü var.

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1JÜRİ

JÜRİ

Uğur Vardan - Hürriyet sinema yazarı
Ayben Ertem - Uzman psikolog
Ömür Kurt - Hürriyet aile-çocuk yazarı
Özge Lokmanhekim - Hürriyet Seyahat çocuk yazarı

21-Kuzular Firarda: UZAY PARKI

1-Kuzular Firarda: UZAY PARKI

Filmlerden yeni arkadaşlar edinsin
Bu hafta sinemalara şahane filmler geliyor. ‘Kuzular Firarda: Uzay Parkı’, stop-motion tekniğiyle çekilmiş son derece başarılı bir animasyon. Bir başka seçenek de haftaya gösterime girecek olan ‘Kutup Köpekleri’... Evde film seyretmek isterseniz de Zoltan Fabri’nin 1968 tarihli yapıtı ‘Pal Sokağı Çocukları’ iyi bir klasik.

32-Bremen Mızıkacıları’NI İZLESİN

2-Bremen Mızıkacıları’NI İZLESİN!

İstanbul Oyuncak Müzesi
2005’te açılan ve 40’tan fazla ülkeden toplanmış oyuncakların sergilendiği müzenin Ahşap Oyuncak Boyama Atölyesi’nde vakit geçirebilir ve Hayalbaz Tiyatro’nun sahnelediği oyunları izleyebilirsiniz. Özge Lokmanhekim’in favorisi ‘Bremen Mızıkacıları Mutfakta’...

43-İlginç meslekleri deneyimlesin

3-İlginç meslekleri deneyimlesin

Kidzmondo
Çocuklar Kidzmondo’da 40’tan fazla meslekten istediklerini seçerek işbaşı yapıyor. Doktorluğu seçtiyse hasta tedavi ediyor, itfaiyeciyse yangın söndürüyor... 10.00-16.00 saatleri arasında Trump Towers’da...

54-MASALAR DİYARINI KEŞFETSİN

4-MASALAR DİYARINI KEŞFETSİN

Alaaddin’in Müzikali
Sevilen karakter Alaaddin, bu kez eğlenceli bir müzikalle çocukların karşısında. Müzikal, her yaştan izleyici için eğlenceli bir gösteri. Bugün Mall of İstanbul MOİ Sahne, yarın Mecidiyeköy Profilo KM Büyük Sahne, salı günüyse Caddebostan Kültür Merkezi’nde...

65-Gökyüzüne yakından baksın

5-Gökyüzüne yakından baksın

Özelleştirilmiş Yıldızlar ve Gezegenler Macerası
İzmir Uzay Kampı’nda, 9-18 yaş arasındaki öğrenciler için ‘Özelleştirilmiş Yıldızlar ve Gezegenler Macerası’ adlı bir program var. Bu programda uzay bilimleri alanında eğitim veriliyor ve öğrencilerin uzay teknolojilerini daha yakından tanımaları sağlanıyor.

76-İzmir’de şenliğe katılsın

6-İzmir’de şenliğe katılsın

Her gün 12.00’de bir film!
1 Şubat’a kadar İzmir’in tüm ilçelerinde çocuk filmleri şenliği var. Her gün saat 12.00’de bir filmin gösterildiği şenlikte; ‘Bücür’, ‘Fırıldak Ailesi’, ‘Kral Şakir Oyun Zamanı’, ‘Bizim Köyün Şarkısı’ ve ‘Can Dostlar’ filmleri ücretsiz izlenebiliyor. www.kultursanat.izmir.bel.tr

87-Yaratıcılığını ARTIRSIN

7-Yaratıcılığını ARTIRSIN

Lego ve yapboz DİKKATİ GELİŞTİRİYOR
Çocuğunuzun yaş grubuna göre yapboz ve Lego’lar edinin, özellikle yaratıcılığın çocuklara bırakıldığı parçaları tercih edin. Lego ve yapboz yapmak çocuk ve gençlerin dikkat toplama becerilerini geliştiriyor. 1000 parçalık bir yapbozu ortalama 50 liraya edinebilirsiniz.

98-Oz Büyücüsü’yle tanışsın

8-Oz Büyücüsü’yle tanışsın

Karikatür, dans, resim, origami...
Kadıköy’deki pek çok kültür merkezinde yarıyıl tatili için masal, karikatür, dans, resim, kukla gibi çocuk etkinlikleri var. Örneğin Barış Manço Kültür Merkezi’nde yarın, L. Frank Baum’un unutulmaz klasiği ‘Oz Büyücüsü’nü izleyebilirsiniz. 13.00 ve 15.00’te sahnelenecek.

109-Kutu oyunlarla eğlensin

9-Kutu oyunlarla eğlensin

Tabu, Cranium Dark
Her yaştan öğrencinin ister arkadaşıyla ister ebeveyniyle oynayabileceği, rahatlatıcı ve eğlenceli aktivitelerden biri de kutu oyunlar... Tabu veya Cranium Dark gibi iletişimi destekleyecek oyunları tercih etmeye özen gösterin. Tabu Junior 186, Cranium Dark 168 lira.

11Yıllık program yapın

Yıllık program yapın

Müzeler, bilim okulları
Yıl içinde gideceğiniz sergi, müze ve atölyelerin listesini çıkarın. Sancaktepe Bilim ve Deney Merkezi, Ataşehir’deki Jr. Robotics Bilim Okulu, Şirince’deki Nesin Matematik Köyü, İstanbul Modern, Pera Müzesi ve Borusan Sanat’taki atölyelere şimdiden kaydınızı yaptırın.

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