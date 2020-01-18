Yarıyıl tatili için " En İyi 10 Öneri"

5-Gökyüzüne yakından baksın Özelleştirilmiş Yıldızlar ve Gezegenler Macerası

İzmir Uzay Kampı’nda, 9-18 yaş arasındaki öğrenciler için ‘Özelleştirilmiş Yıldızlar ve Gezegenler Macerası’ adlı bir program var. Bu programda uzay bilimleri alanında eğitim veriliyor ve öğrencilerin uzay teknolojilerini daha yakından tanımaları sağlanıyor.