Yarın nerelerde okullar tatil? Ankara, Konya, Eskişehir, Adana ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? (9 Ocak)
Türkiye genelinde devam eden kar yağışıyla beraber eğitim ve öğretime bazı illerde ara verildi. Meteoroloji'nin kar yağışı uyarılarını yaptığı Sivas, Eskişehir, Adana, Ankara'da veli ve öğrenciler valiliklerden 9 Ocak Perşembe günü için yapılacak son dakika kar tatili açıklamalarını araştırıyor. Akşam saatlerinde tatil araştırmaları yoğunlaşırken Karaman ve Konya'da kar tatili açıklamaları geldi. Peki, yarın okullar tatil mi? Ankara, Konya, Eskişehir, Adana ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi olacak? İşte, 9 Ocak kar tatili haberleri.
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İç Anadolu, Marmara, Ege'de kar yağışı devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika kar yağışı uyarısında bulundu. Ankara ve Sivas'ta yarın kar yağışının devam etmesi beklenirken bu kentlerde yaşayan vatandaşların da yarın için tatil beklentisi arttı. Özellikle, çarşamba günü eğitim öğretime ara verilen illerden olan Bilecik, Çanakkale, Kütahya ve Mersin'de 9 Ocak kar tatili açıklamaları merak konusu oldu. Diğer kentlerde de benzer bir durum yaşandı. Türkiye'nin birçok bölgesinde vatandaşlar valiliklerin son dakika kar tatili açıklamalarını takip ediyor. İşte, 9 Ocak Perşembe kar tatili olan iller ve ilçeler.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Türkiye'nin bazı bölgelerinde devam eden kar yağışıyla beraber yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Karabük ve Konya'da valilikler yarın için eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Çarşamba günü okulların tatil olduğu kentlerden olan olan Bilecik, Çanakkale, Kütahya ve Mersin'den ise yarın için henüz tatil açıklamaları gelmedi.
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KARABÜK'TE EĞİTİM VE ÖĞRETİME ARA
Karabük'ün Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.
Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla ilçedeki ilk ve orta dereceli (Ovacık Spor Lisesi dahil) okullarda eğitime 9 Ocak Perşembe günü ara verildiği aktarılan açıklamada, engelliler, diyaliz hastaları ve hamile kamu personelinin de yarın tam gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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KONYA'DA PERŞEMBE GÜNÜ DE OKULLAR TATİL
Kar yağışının ardından pazartesi günü öğleden sonra tatil edilen okullarda eğitim öğretim ise olumuz şartlar sebebiyle başlayamadı. Hadim’de okullar yarın (perşembe) da tatil edildi. Kar yağışı sonrası öğrencilerin olmadığı okul bahçeleri de beyaz örtüsüyle boş duruyor. Hadim Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde kepçeler ve çalışanlarla kar temizliği yaparken, vatandaşlar da evlerinin önünü ve çatılarını temizlemeye çalışıyor. Sokaklarda köpekler kar üzerinde oynarken, güvercinler çarşı merkezinde dükkanların demirleri üzerinde sıra sıra diziliyor.
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ANKARA VE ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının devam ettiği Ankara ve Eskişehir'de okullar tatil mi sorusu, Meteoroloji'nin uyarılarıyla beraber merak konusu oldu. Ankara Valisi Vasip Şahin ve Eskişehir Valiliği henüz kar tatili açıklaması yapmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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KKTC'DE EĞİTİM ÖĞRETİME YAĞMUR ENGELİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okulların şiddetli yağışlar sebebiyle yarın tatil edildiğini açıkladı.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren aşırı yağışlar nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Başbakan Ersin Tatar, Meteoroloji Dairesiden aldığı bilgi çerçevesinde yağışlı hava süreceği için bugün ve yarın okulların tatil edilmesine karar verildiğini açıkladı. Girne - Lefkoşa yolunun taşkınlar yüzünden kapandığı belirtildi.