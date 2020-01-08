Yarın nerelerde okullar tatil? Ankara, Konya, Eskişehir, Adana ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? (9 Ocak)

İç Anadolu, Marmara, Ege'de kar yağışı devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika kar yağışı uyarısında bulundu. Ankara ve Sivas'ta yarın kar yağışının devam etmesi beklenirken bu kentlerde yaşayan vatandaşların da yarın için tatil beklentisi arttı. Özellikle, çarşamba günü eğitim öğretime ara verilen illerden olan Bilecik, Çanakkale, Kütahya ve Mersin'de 9 Ocak kar tatili açıklamaları merak konusu oldu. Diğer kentlerde de benzer bir durum yaşandı. Türkiye'nin birçok bölgesinde vatandaşlar valiliklerin son dakika kar tatili açıklamalarını takip ediyor. İşte, 9 Ocak Perşembe kar tatili olan iller ve ilçeler.



YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Türkiye'nin bazı bölgelerinde devam eden kar yağışıyla beraber yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Karabük ve Konya'da valilikler yarın için eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Çarşamba günü okulların tatil olduğu kentlerden olan olan Bilecik, Çanakkale, Kütahya ve Mersin'den ise yarın için henüz tatil açıklamaları gelmedi.



