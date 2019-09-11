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Dünya bu anı bekliyor: Herkesin gözü onda!

Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA) Frankfurt'ta ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Resmi açılışının yarın Almanya Başbakanı Angela Merkel’in gerçekleştireceği fuara Mercedes’in yeni otomobili Vision, BMW’nin Concept otomobili, Volkswagen’in Golf ID.3 modeli ve Porsche’nin Taycan'ı damga vuracak. İşte modeller...

AA
11.09.2019 - 17:20 | Son Güncelleme:
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Dünya bu anı bekliyor: Herkesin gözü ondaNext

Dünyanın en büyük otomobil fuarı Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA) Frankfurt'ta ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazır.

Etiketler: frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı , otomobil modelleri , haberler

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