Yarın (8 Ocak) okullar tatil mi? Adana, Mersin,Çanakkale, Ankara'da okullar tatil edildi mi?

Ankara ve Çanakkale'de devam eden kar yağışı ile beraber kentte yaşayan vatandaşlar okullar tatil mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Salı gününden itibaren valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin duyurularını takip eden vatandaşlar, eğitim ve öğretime ara verilen illeri sorguluyor. Yoğun karın devam ettiği Niğde ve Kütahya'dan ise tatil açıklamaları geldi. Şiddetli sağanak yağışın devam ettiği Mersin ve Adana'da da benzer bir durum yaşandı. Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun yağışlarla ilgili yaptığı açıklamalarla beraber, kentte yaşayanların yarın için tatil beklentisi arttı. Peki, yarın nerelerde okullar tatil? İşte, son dakika tatil haberleri ile ilgili detaylar.