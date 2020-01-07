Yarın (8 Ocak) okullar tatil mi? Adana, Mersin,Çanakkale, Ankara'da okullar tatil edildi mi?
Meteoroloji'den gelen uyarılarla beraber kar yağışının devam ettiği bazı illerde eğitim ve öğretime salı günü ara verildi. Adana ve Mersin'de yaşanan şiddetli yağış ulaşımı etkileyerek vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar yağışının devam ettiği Çanakkale ve Ankara'da ise gözler valiliklerden yapılacak son dakika kar tatili haberlerine çevrildi. Vatandaşlar 8 Ocak Çarşamba günü hangi illerde okulların tatil olduğunu merak ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi? Adana, Mersin,Çanakkale, Ankara'da okullar tatil edildi mi? İşte, 8 Ocak kar tatili haberleriyle ilgili detaylı bilgiler.
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Ankara ve Çanakkale'de devam eden kar yağışı ile beraber kentte yaşayan vatandaşlar okullar tatil mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Salı gününden itibaren valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin duyurularını takip eden vatandaşlar, eğitim ve öğretime ara verilen illeri sorguluyor. Yoğun karın devam ettiği Niğde ve Kütahya'dan ise tatil açıklamaları geldi. Şiddetli sağanak yağışın devam ettiği Mersin ve Adana'da da benzer bir durum yaşandı. Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun yağışlarla ilgili yaptığı açıklamalarla beraber, kentte yaşayanların yarın için tatil beklentisi arttı. Peki, yarın nerelerde okullar tatil? İşte, son dakika tatil haberleri ile ilgili detaylar.
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ANKARA'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?
Yurdun pek çok yerinde etkili olan kar Ankara’da da kendini gösterdi. Yağış haberleri tatil kararlarını da beraberinde getirdi.
Olumsuz hava koşulları ve aksayan ulaşım nedeniyle 7 Ocak Salı günü birçok ilde eğitim ve öğretime ara verildi.
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Ankara'da günlerdir beklenen kar yağışı etkili olurken öğrenci ve velilerin tatil beklentisi başladı. "Ankara'da okullar tatil mi?" sorusuna Valilik'ten henüz bir yanıt gelmedi. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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ÇANAKKALE'NİN 2 İLÇESİNDE EĞİTİM ÖĞRETİME ARA
Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek.
Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla iki ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda 8 Ocak çarşamba günü eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.Engelli ve hamile kamu personeli de bir gün idari izinli sayılacak.
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MERSİN'de 4 OKULDA EĞİTİM ÖĞRETİME ARA
Mersin'in Erdemli ilçesinde zemin katlarını su basan okul 1 günlüğüne tatil edildi. İlçede kar sebebiyle de 4 okul yarın için tatil edildi.
Aşırı yağış sonrası sel ve su baskını riski bulunan sağlık meslek eğitimi verilen Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bugün için tatil edilmişti. İçerisinde öğrencilerin bulunmadığı okulda su baskını yaşandı. Okulun zemin katları ile okul bahçesindeki spor sahası sular altında kaldı. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, beraberinde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve okul idaresiyle birlikte sınıf ve koridorlarda incelemede bulundu. Yapılan inceleme neticesinde okulun 1 günlük tatil edilmesine karar verildi.
Öte yandan Sorgun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli okulları kar sebebiyle Karayakup ilk ve orta okulunun ise taşımalı eğitim alan öğrencilerine okullar yarın için tatil edildi.
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ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Adana Valiliği, kent merkezinden dünden itibaren etkisini sürdüren sağanak ve yüksek rakımlı ilçelerdeki kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte dün sabah saatlerinde başlayan sağanağın yarın da sürmesinin beklendiği belirtildi. Sağanağın kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yağışın Adana'nın merkez ve kıyı ilçeleri ile batısında etkili olduğu ifade edildi.
Adana'da okulların tatil olduğuna yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili resmi açıklamalar gedliği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
Kütahya kent merkezi ile merkeze bağlı köylerdeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.
Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 gündür yoğun kar yağışı ve tipinin etkili şekilde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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"İlimizde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ilimiz merkezinde bulunan (köyler dahil) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 8 Ocak Çarşamba bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca eğitime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olanlar bir gün idari izinli sayılacaktır."
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NİĞDE'NİN BİR İLÇESİNDEN TATİL HABERİ
Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı köylerde, kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Ulukışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle taşımalı eğitim ve köylerde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı süre içerisinde idari izinli sayılacağı açıklandı.