Yarın (27 Aralık) okullar Adıyaman'da tatil mi edildi? Kaymakamlıktan son dakika tatil açıklaması

ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeni ile eğitime bir gün ara verildi.Sincik ilçesinde, dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Sincik Kaymakamlığı ilçe merkezindeki okullar ile İnlice, Alancık, Yarpuzlu, Eskiköy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Pınarbaşı ve Karasu köylerinde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle Andırın, Göksun ve Dulkadiroğlu ilçelerinin bazı kırsal kesimlerindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.



Adana’nın Yüreğir ile Seyhan ilçelerinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bulunan bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.