Yarın (27 Aralık) okullar Adıyaman'da tatil mi edildi? Kaymakamlıktan son dakika tatil açıklaması
Ülke genelinde kar yağışı ve sağanak yağışlar etkisini devam ettirirken eğitim ve öğretime bugün bazı illerde ara verildi. Özellikle kar yağışının devam ettiği Adıyaman, Kahramanmaraş ve Ankara'da yaşayan vatandaşlar yarın okulların tatil olup olmadığını sorgulamaya başladı. Peki, yarın okullar Adıyaman'da tatil mi edildi? İşte, Adıyaman Kaymakamlığı'ndan yapılan son dakika tatil açıklaması.
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Ankara’da etkili olmaya başlayan kar yağışı ardından öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmediği merak ediyor. 26 Aralık tarihinde tatlı beklentileri yanıtsız kalan öğrenciler, yarın için tatil beklentisinde. Peki, Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı?
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Öğrencilerin kar tatili beklentisi olmasına rağmen Ankara Valiliğinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Peki, bugün hangi illerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil oldu?
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ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeni ile eğitime bir gün ara verildi.Sincik ilçesinde, dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Sincik Kaymakamlığı ilçe merkezindeki okullar ile İnlice, Alancık, Yarpuzlu, Eskiköy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Pınarbaşı ve Karasu köylerinde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle Andırın, Göksun ve Dulkadiroğlu ilçelerinin bazı kırsal kesimlerindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Adana’nın Yüreğir ile Seyhan ilçelerinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bulunan bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.