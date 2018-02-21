Yardım için buluştular

Moda, müzik, TV dünyasının ünlüleri ile Londra cemiyet hayatının önde gelenleri özel bir yardım gecesinde buluştu. Kendisi de zor bir çocukluk geçiren Rus model Natalia Vodianova'nın, ülkesindeki yardıma muhtaç çocuklara daha iyi hayat koşulları sağlamak için kurduğu Naked Heart Foundation adlı kuruluşa yardım toplamak amacıyla düzenlenen gece renkli görüntülere sahne oldu.
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