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Yardım için buluştular

Müzik, moda ve cemiyet hayatının ünlüleri yardım vakıf yararına düzenlenen gecede buluştu.

Hürriyet Haber
21.02.2018 - 09:54 | Son Güncelleme:
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Moda, müzik, TV dünyasının ünlüleri ile Londra cemiyet hayatının önde gelenleri özel bir yardım gecesinde buluştu. Kendisi de zor bir çocukluk geçiren Rus model Natalia Vodianova'nın, ülkesindeki yardıma muhtaç çocuklara daha iyi hayat koşulları sağlamak için kurduğu Naked Heart  Foundation adlı kuruluşa yardım toplamak amacıyla düzenlenen gece renkli görüntülere sahne oldu.

Fotoğraflar: Backgrid UK

Etiketler: natalia vodianova , izabel goulart , doutzen kroes , naked heart foundation

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