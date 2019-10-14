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    Haberler >Gündem>Yaralandığı kazada ölen annesi, babası ve ağabeyini gözyaşlarıyla uğurladı

    Yaralandığı kazada ölen annesi, babası ve ağabeyini gözyaşlarıyla uğurladı

    BOLU’nun Gerede ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Naime (60) ve Rafet Özer (62) ile oğulları Abdulkadir Özer (35), İzmit'te toprağa verildi. Kazadan halasıyla birlikte yaralı kurtulan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Betül Özer; annesi, babası ve ağabeyinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.

    Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)
    14.10.2019 - 14:59 | Son Güncelleme:
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    Yaralandığı kazada ölen annesi, babası ve ağabeyini gözyaşlarıyla uğurladıNext

    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler

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