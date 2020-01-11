JESSICA BIEL TAVIR DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ° Ã‡ifte yakÄ±n bir kaynaÄŸÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re geÃ§miÅŸte Justin Timberlake bazen turneleri bazen de Ã§ekimler nedeniyle evinden uzun sÃ¼re ayrÄ± kalÄ±yordu. Bu sÄ±rada da hem oÄŸullarÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ±ndan hem de evin Ã§ekip Ã§evrilmesinden sorumlu kiÅŸi Jessica Biel'di. Ãœstelik Biel, kocasÄ±nÄ±n yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma programÄ± arasÄ±nda biraz olsun soluklanmasÄ± iÃ§in yanÄ±nda kendisi ve oÄŸlu olmadan sadece arkadaÅŸlarÄ±yla tatile Ã§Ä±kmasÄ±na da sÄ±cak bakÄ±yordu.Â