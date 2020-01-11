YaptÄ±ÄŸÄ± kaçamak pahalÄ±ya patladÄ±: Evde oturup oÄŸluna bakÄ±yor
Hollywood'un en mutlu Ã§iftlerinden birinin evliliÄŸi Ã¼zerinde dolaÅŸan kara bulutlar henÃ¼z tamamen daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. ÃœnlÃ¼ oyuncu- ÅŸarkÄ±cÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve kameralara yakalandÄ±ÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k kaÃ§amaÄŸÄ±n ardÄ±ndan karÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼venini yeniden kazanabilmek iÃ§in elinden geleni yapÄ±yor. Hatta sÄ±rf bunun iÃ§in evde oturup Ã§ocuÄŸuna bakmayÄ±, Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken bile ailesinden ayrÄ±lmamayÄ± kabul etti.
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1
BALKONDA KAÃ‡AMAK
Justin Timberlake ile Jessica Biel'in mutlu evliliÄŸi geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda ciddi bir sarsÄ±ntÄ± geÃ§irdi. Bunun nedeni de Timberlake'in Palmer adlÄ± yapÄ±mda birlikte oynadÄ±ÄŸÄ± Alisha Wainwright ile el ele gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesi. Ä°ki rol arkadaÅŸÄ± filmin Ã§ekimlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± New Orleans'ta bir barÄ±n balkonunda samimi ÅŸekilde kameralara yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
2
MUTLU EVLÄ°LÄ°ÄžE GÃ–LGE DÃœÅžTÃœ
Birlikte iÃ§ki iÃ§en Alisha Wainwright ile Justin Timberlake, Ã¶nce el ele oturup sohbet etmiÅŸlerdi. Sonra Timberlake, rol arkadaÅŸÄ±nÄ±n kolunu okÅŸamÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan Alisha Wainwright elini uzun sÃ¼re Timberlake'in dizinde tutmuÅŸtu. O anlar da paparazziler tarafÄ±ndan dakika dakika gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. Ä°ÅŸte o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla da Timberlake ile Biel'in mutlu yuvasÄ±nÄ±n Ã¼zerinde kara bulutlar dolanmaya baÅŸladÄ±.Â
3
KARISININ GÃœVENÄ°NÄ° KAZANMAK Ä°Ã‡Ä°N
Ã–nce karÄ±sÄ±ndan sosyal medya Ã¼zerinden Ã¶zÃ¼r dileyen Timberlake, Biel'in gÃ¼venini yeniden kazanabilmek iÃ§in yeni bir yÃ¶ntem uygulamaya baÅŸladÄ±. Radar online sitesinin iddiasÄ±na gÃ¶re Timberlake, Biel ile eski mutlu gÃ¼nlerine dÃ¶nmek iÃ§in en azÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma programÄ± el verdiÄŸi kadarÄ±yla "ev erkeÄŸi" oldu.
4
OÄžLUNA BAKIYOR
Sitenin haberine gÃ¶re 39 yaÅŸÄ±ndaki Timberlake, karÄ±sÄ± Jessica Biel'in isteÄŸi Ã¼zerine evde daha fazla vakit geÃ§irmeye baÅŸladÄ±. Hatta sÄ±k sÄ±k oÄŸullarÄ± Silas'Ä±n tÃ¼m bakÄ±mÄ±nÄ± da kendisi Ã¼stleniyor. GeÃ§miÅŸte karÄ±sÄ±nÄ± ve oÄŸlunu evde bÄ±rakÄ±p arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte golf oynamaya Hawai'ye gittiÄŸi ve bir hafta konakladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nler de geride kaldÄ±.
5
JESSICA BIEL TAVIR DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°
Ã‡ifte yakÄ±n bir kaynaÄŸÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re geÃ§miÅŸte Justin Timberlake bazen turneleri bazen de Ã§ekimler nedeniyle evinden uzun sÃ¼re ayrÄ± kalÄ±yordu. Bu sÄ±rada da hem oÄŸullarÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ±ndan hem de evin Ã§ekip Ã§evrilmesinden sorumlu kiÅŸi Jessica Biel'di. Ãœstelik Biel, kocasÄ±nÄ±n yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma programÄ± arasÄ±nda biraz olsun soluklanmasÄ± iÃ§in yanÄ±nda kendisi ve oÄŸlu olmadan sadece arkadaÅŸlarÄ±yla tatile Ã§Ä±kmasÄ±na da sÄ±cak bakÄ±yordu.Â
6
O GÃœNLER GERÄ°DE KALDI
Fakat iddialara gÃ¶re New Orleans'ta yaÅŸanan o skandal geceden sonra Biel bu konudaki tavrÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi. Bundan bÃ¶yle Justin Timberlake film Ã§ekimleri iÃ§in bile evden ve yaÅŸadÄ±klarÄ± Beverly Hills'ten uzaklaÅŸacaÄŸÄ±nda yanÄ±nda eÅŸini ve Ã§ocuÄŸunu da gÃ¶tÃ¼recek. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle Jessica Biel eÅŸinin, eskisi gibi uzun sÃ¼re kendilerinden ayrÄ± kalmasÄ±na izin vermeyecek.
7
SOSYAL MEDYA ARACILIÄžIYLA Ã–ZÃœR DÄ°LEDÄ°
Justin Timberlake ve Alisha Wainwright New Orleans'ta objektiflere yakalandÄ±klarÄ± gecenin ardÄ±ndan aralarÄ±nda bir iliÅŸki olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸlardÄ±. Hatta Timberlake sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Biel'den Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸti.
8
PÄ°ÅžMAN OLDU
Justin Timberlake, Instagram hesabÄ±ndan ne kadar piÅŸman olduÄŸunu dile getiren bir mesaj paylaÅŸtÄ±. Timberlake Ä±srarla rol arkadaÅŸÄ±yla aralarÄ±nda "bir ÅŸey" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi. MesajÄ±nda, yapabildiÄŸi kadar sÃ¶ylentilerden uzak durmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Justin Timberlake bu son olaylarÄ±n sevdiÄŸi insanlarÄ± yaraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.
9
OÄžLUMA Ä°YÄ° Ã–RNEK OLAMADIM
Timberlake, maksadÄ±nÄ± aÅŸan bir davranÄ±ÅŸ sergilediÄŸini belirterek "Ama bÄ±rakÄ±n aÃ§Ä±k olayÄ±m. Rol arkadaÅŸÄ±mla aramÄ±zda hiÃ§bir ÅŸey olmadÄ±. O gece Ã§ok fazla sarhoÅŸtum ve sergilediÄŸim davranÄ±ÅŸ nedeniyle piÅŸmanÄ±m. Bunu daha iyi bilmeliydim. Bu, benim oÄŸluma bÄ±rakmak istediÄŸim Ã¶rnek deÄŸil" diye yazdÄ±.Â
10
HARÄ°KA KARIMDAN Ã–ZÃœR DÄ°LERÄ°M
Timberlake "Harika karÄ±mdan ve ailemden, onlarÄ± bÃ¶yle utanÃ§ verici bir durumda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã¶zÃ¼r dilerim" yazarak, iyi bir eÅŸ ve baba olmaya odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bunun iÃ§in de elinden gelenin en iyisini yapacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
11
BIEL MÄ° ZORLADI?
Fakat bu aÃ§Ä±klamanÄ±n paylaÅŸÄ±lmasÄ±ndan birkaÃ§ gÃ¼n sonra Timberlake ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±. Buna gÃ¶re Timberlake bu mesajÄ± kendi isteÄŸiyle deÄŸil karÄ±sÄ±nÄ±n zorlamasÄ±yla paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. US Weekly dergisine konuÅŸan bir kaynak, Jessica Biel'in kocasÄ±nÄ±n davranÄ±ÅŸÄ± nedeniyle utanÃ§ iÃ§inde olduÄŸunu ve Timberlake'in kendisine hesap vermesini istediÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.
Â Justin Timberlake ve Jessica Biel, 2012 yÄ±lÄ±nda evlendi. Ã‡iftin Silas Randall adÄ±nda 4 yaÅŸÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.