Yaprak Dökümü'nden oğlum gelmiş!

Yıldırımlar, Türk TV tarihinin efsanevi dizilerinden Yaprak Dökümü'nde oğlunu canlandıran Orbay Avcı ile buluştu. Yıldırımlar'ın " Yaprak Dökümü'nden oğlum ne kadar büyümüş değil mi?" notuyla paylaştığı fotoğrafı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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