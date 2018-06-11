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Yaprak Dökümü'nden oğlum gelmiş!

Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın Instagram paylaşımı takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Hürriyet Haber
11.06.2018 - 13:15 | Son Güncelleme:
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Yaprak Dökümünden oğlum gelmişNext

Yıldırımlar, Türk TV tarihinin efsanevi dizilerinden Yaprak Dökümü'nde oğlunu canlandıran Orbay Avcı ile buluştu. Yıldırımlar'ın " Yaprak Dökümü'nden oğlum ne kadar büyümüş değil mi?" notuyla paylaştığı fotoğrafı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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