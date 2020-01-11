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Dünya
BBC TÜRKÇE
Haber Giriş: 11 Ocak 2020 - 20:04, /

Yapımı 5 yıl sürdü, 30 futbol sahası büyüklüğünde... Resmen faliyete geçti!

Çin'de yapımı 5 yıl süren 2016'da tamamlanan, 30 futbol sahası büyüklüğündeki dünyanın en büyük radyo teleskobu FAST'in test aşaması tamamlandı. Çinli bilim insanları teleskopun resmen faaliyetlere başladığını duyurdu.

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Çin'in güneybatısındaki Guizhou bölgesinde yer alan teleskobun yapımı beş yıl sürdü.

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180 milyon dolara mal olan teleskop, Çin'in 'gökyüzündeki gözü' olarak tanımlanıyor.

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Saniyede 38 gigabyte veri toplayabilen FAST, uzay galaksilerde doğal hidrojen arayacak ve zayıf pulsar (anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızları) sinyallerini algılayacak ve uzayda yaşam araştırmalarına yardım edecek.

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Teleskop kademeli olarak uluslararası gökbilimcilere açılacak.

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Teleskobun başmühendisi Jiang Peng, FAST sayesinde gelecek üç yıl içinde önemli bilimsel keşiflere imza atacaklarına inandıklarını belirti.

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Test aşamasında ise FAST'in zayıf pulsarları tespit etmedeki keskinliğine dikkat çekilirken üç yılda 102 zayıf pulsar sinyali tespit edildiğine dikkat çekildi.

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