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Gelecekte bu meslekler yok olacak! Yapay zeka yapacak...

Bu meslekler ileride yok olma tehlikesi ile karşı karşıya! Yapay zeka teknolojisi son hızla ilerlerken bazı meslekleri tarihe karıştıracak gibi görünüyor.

Hürriyet Haber
10.02.2018 - 17:00 | Son Güncelleme:
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Gelecekte bu meslekler yok olacak Yapay zeka yapacak...Next

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte pek çok iş kolunda da önemli revizyonlar gerçekleşecek gibi görünüyor.

Yapay zeka çalışmaları ile hatırı sayılır bazı mesleklerin de tarihe karışacağı ve işleri robotların yapacağı bir gerçek. İstihdam oranlarında ciddi düşüşlere neden olacağı konuşulan yapay zekanın bazı sektörleri derinden etkileyeceği tahmin ediliyor.

Etiketler: Yapay zeka , meslekler , 2030 , kobihaberleri

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