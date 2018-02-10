Gelecekte bu meslekler yok olacak! Yapay zeka yapacak...

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte pek çok iş kolunda da önemli revizyonlar gerçekleşecek gibi görünüyor.
Yapay zeka çalışmaları ile hatırı sayılır bazı mesleklerin de tarihe karışacağı ve işleri robotların yapacağı bir gerçek. İstihdam oranlarında ciddi düşüşlere neden olacağı konuşulan yapay zekanın bazı sektörleri derinden etkileyeceği tahmin ediliyor.
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