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Yanındaki adam merak uyandırdı

Herkes ünlü modeli gölge gibi takip eden o gizemli adamı merak etti.

Hürriyet Haber
21.11.2018 - 12:36 | Son Güncelleme:
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Yanındaki adam merak uyandırdı Next

Model ve tasarımcı Iskra Lawrence, geçtiğimiz günlerde Hollywood'da bir partiye katıldı. Hatlarını gözler önüne seren kırık beyaz bir kıyafet giyen 28 yaşındaki Lawrence'ın yanındaki adam ise merak uyandırdı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

Etiketler: iskra lawrance , model , büyük beden model

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