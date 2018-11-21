Yanındaki adam merak uyandırdı

Model ve tasarımcı Iskra Lawrence, geçtiğimiz günlerde Hollywood'da bir partiye katıldı. Hatlarını gözler önüne seren kırık beyaz bir kıyafet giyen 28 yaşındaki Lawrence'ın yanındaki adam ise merak uyandırdı.
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