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    Yangın faciası sonrası Yunanistan'a ikinci şok

    Yunanistan, başkenti Atina'nın kuzey doğusunda meydana gelen ve en az 82 kişinin ölümüne ve 180'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan yangın felaketinden sonra şimdi de kuzeyindeki banliyöde meydana gelen sel ile boğuşuyor.

    İHA
    26.07.2018 - 16:01 | Son Güncelleme:
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    Yangın faciası sonrası Yunanistana ikinci şokNext

    Yunanistan'ın başkenti Atina'da üç gün önce meydana gelen orman yangınlarından sonra, başkentin kuzeyindeki Maroussi banliyösünde sel meydana geldi.

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