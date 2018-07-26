Yangın faciası sonrası Yunanistan'a ikinci şok

Yunanistan, başkenti Atina'nın kuzey doğusunda meydana gelen ve en az 82 kişinin ölümüne ve 180'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan yangın felaketinden sonra şimdi de kuzeyindeki banliyöde meydana gelen sel ile boğuşuyor.
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