Haberler >Gündem>'Yandım Allah' diyerek protokolün önüne koştu... Belediye Başkanı su döküp serinletti
'Yandım Allah' diyerek protokolün önüne koştu... Belediye Başkanı su döküp serinletti
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 20. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen 'Acı Biber Yeme Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacılardan biri "Yandım Allah" diyerek protokolün önüne koştu. Belediye başkanı acıdan kıvranan yarışmacının üzerine su döküp serinletti.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 20. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen 'Acı Biber Yeme Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacılardan biri "Yandım Allah" diyerek protokolün önüne koştu. Belediye başkanı acıdan kıvranan yarışmacının üzerine su döküp serinletti.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.