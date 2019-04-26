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    Haberler >Gündem>'Yandım Allah' diyerek protokolün önüne koştu... Belediye Başkanı su döküp serinletti

    'Yandım Allah' diyerek protokolün önüne koştu... Belediye Başkanı su döküp serinletti

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde 20. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen 'Acı Biber Yeme Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacılardan biri "Yandım Allah" diyerek protokolün önüne koştu. Belediye başkanı acıdan kıvranan yarışmacının üzerine su döküp serinletti.

    DHA - İHA - AA
    26.04.2019 - 15:13 | Son Güncelleme:
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    Yandım Allah diyerek protokolün önüne koştu... Belediye Başkanı su döküp serinlettiNext

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde 20. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen 'Acı Biber Yeme Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacılardan biri "Yandım Allah" diyerek protokolün önüne koştu. Belediye başkanı acıdan kıvranan yarışmacının üzerine su döküp serinletti.

    Etiketler: son dakika haberler

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