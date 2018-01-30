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Yalova'da açÄ±ldÄ±! Gençlerin buluÅŸma noktasÄ± haline geldi
YALOVAâ€™da hizmete giren â€™hapishaneâ€™ konseptli kafeye genÃ§ler yoÄŸun ilgi gÃ¶steriyor. Kafede garsonlar gardiyan ve mahkum kÄ±yafetleriyle hizmet veriyor. Ä°Ã§erisinde hÃ¼crenin de olduÄŸu kafeye gelen mÃ¼ÅŸteriler, mahkum kÄ±yafetleri giyerek istediÄŸi bÃ¶lÃ¼mde fotoÄŸraf da Ã§ektirebiliyor.
RÃ¼stempaÅŸa Mahallesi BarÄ±ÅŸ Sokakâ€™ta yaklaÅŸÄ±k 1 ay Ã¶nce hizmet vermeye baÅŸlayan 4 katlÄ±, â€™hapishaneâ€™ konseptli Haft Coffeeâ€™ye, genÃ§ler ilgi gÃ¶steriyor.Kafede garsonlar gardiyan ve mahkum kÄ±yafetleriyle hizmet veriyor. Ä°Ã§erisinde hÃ¼crenin de olduÄŸu kafeye gelen mÃ¼ÅŸteriler, â€™mahkumâ€™ kÄ±yafetleri giyerek istediÄŸi bÃ¶lÃ¼mde fotoÄŸraf da Ã§ektirebiliyor. MÃ¼ÅŸterilerin Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸraflar sosyal medyada paylaÅŸÄ±lÄ±nca kafenin popÃ¼laritesi de arttÄ±. Ä°ÅŸletme, kÄ±sa sÃ¼rede ilk franchisingâ€™i Bursa GÃ¶rÃ¼kleâ€™ye verdi.
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