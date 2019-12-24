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24 Aralık 2019 - 12:27,

Yalnızlık 1 ay sürdü... Işın Karaca - Tuğrul Odabaş evliliği Can Yapıcıoğlu yüzünden mi bitti?

Işın Karaca, 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Tuğrul Odabaş'tan kasım ayında tek celsede boşanmıştı. Işın Karaca müzisyen 1992 doğumlu Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Boşadıktan 1 ay sonra başlayan aşk 'evliliği ihanet mi bitirdi?' sorusunu akıllara getirdi. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Işın Karaca, merak edilenleri canlı yayında anlattı.

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"Böyle bir saçmalık olması mümkün değil. Bende kimseye ihanet olmaz. Biz 6 Aralık'ta bir şeyler yaşamaya karar verdik. Çok yeni, çok cici, çok talı bir şey. 'Ay kusura bakma, boşanma ile çok yakın oldu' deyip başlamasa mıydım?"

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"Hepimiz hayatımıza devam ediyoruz. O da ben de... Biz boşandıktan sonra Tuğrul ile hiç görüşmedik."

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"Evliliğim bitti, bir caz gecesinde konsere katıldım. 6 Aralık gecesiydi sanırım. Böyle bir şey oldu. Öncesi yok...Karşılıklı olarak birbirimize açıldık. Yapabileceğim bir şey yoktu yani..."

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"Can ile aramızda yaş farkı var ama abartılacak bir şey değil. Çok güzel bir şey yaşıyoruz. Şimdilik bu kadar..."

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