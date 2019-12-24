Yalnızlık 1 ay sürdü... Işın Karaca - Tuğrul Odabaş evliliği Can Yapıcıoğlu yüzünden mi bitti?

"Böyle bir saçmalık olması mümkün değil. Bende kimseye ihanet olmaz. Biz 6 Aralık'ta bir şeyler yaşamaya karar verdik. Çok yeni, çok cici, çok talı bir şey. 'Ay kusura bakma, boşanma ile çok yakın oldu' deyip başlamasa mıydım?"