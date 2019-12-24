Yalnızlık 1 ay sürdü... Işın Karaca - Tuğrul Odabaş evliliği Can Yapıcıoğlu yüzünden mi bitti?

Boşadıktan 1 ay sonra başlayan aşk 'evliliği ihanet mi bitirdi?' sorusunu akıllara getirdi. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Işın Karaca, merak edilenleri canlı yayında anlattı.
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"Böyle bir saçmalık olması mümkün değil. Bende kimseye ihanet olmaz. Biz 6 Aralık'ta bir şeyler yaşamaya karar verdik. Çok yeni, çok cici, çok talı bir şey. 'Ay kusura bakma, boşanma ile çok yakın oldu' deyip başlamasa mıydım?"
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"Hepimiz hayatımıza devam ediyoruz. O da ben de... Biz boşandıktan sonra Tuğrul ile hiç görüşmedik."
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"Evliliğim bitti, bir caz gecesinde konsere katıldım. 6 Aralık gecesiydi sanırım. Böyle bir şey oldu. Öncesi yok...Karşılıklı olarak birbirimize açıldık. Yapabileceğim bir şey yoktu yani..."
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"Can ile aramızda yaş farkı var ama abartılacak bir şey değil. Çok güzel bir şey yaşıyoruz. Şimdilik bu kadar..."