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Yanlış anlaşıldık!

Hilal Altınbilek, önceki gece Bebek'teydi.

Behlül AYDIN
24.03.2019 - 13:32 | Son Güncelleme:
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Yanlış anlaşıldıkNext

Adana’daki çekimlerden fırsat bulup arkadaşlarını görmeye geldiğini söyleyen Altınbilek, rol arkadaşı Uğur Güneş ile yeni bir aşka adım attığı iddialarıyla ilgili “O benim arkadaşım, yanlış anlaşıldık” dedi.

Etiketler: Hilal Altınbilek fotoğrafları , Uğur Güneş i

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