Adana’daki çekimlerden fırsat bulup arkadaşlarını görmeye geldiğini söyleyen Altınbilek, rol arkadaşı Uğur Güneş ile yeni bir aşka adım attığı iddialarıyla ilgili “O benim arkadaşım, yanlış anlaşıldık” dedi.
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