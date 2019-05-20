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'Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu'

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Hürriyet Haber
20.05.2019 - 12:02 | Son Güncelleme:
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Yalımın mazotunu alamadığım günler olduNext

Yeşilçam'ın sarışın güzeli Banu Alkan, henüz 17 yaşındayken dönemin ünlü iş insanlarından Gürbüz Hanif ile aşk yaşamaya başlamıştı. 20 yıl boyunca Gürbüz Hanif'in Boğaz'daki yalısında yaşayan Banu Alkan, Hanif'in vefatından sonra taşınmıştı.

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