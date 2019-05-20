'Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu'

Yeşilçam'ın sarışın güzeli Banu Alkan, henüz 17 yaşındayken dönemin ünlü iş insanlarından Gürbüz Hanif ile aşk yaşamaya başlamıştı. 20 yıl boyunca Gürbüz Hanif'in Boğaz'daki yalısında yaşayan Banu Alkan, Hanif'in vefatından sonra taşınmıştı.
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