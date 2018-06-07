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Sadece 150'si aslını koruyor... İşte yalılar ve hikayeleri...
İstanbul Boğazı'nın her iki yakasını süsleyen kimi ahşap, kimi kagir 600 yalıdan bugün sadece 150'si aslını korumayı başardı. Zamanında prenseslere, paşazadelere, hanedan mensuplarına evsahipliği yapan yalılar, kimi zaman kömür deposu oldu, kimi zaman da marangozhane... Tozpembe rengi ve mimarisiyle sadece Rumeli sahillerinin değil, tüm Boğaz'ın en muhteşem, en göz alıcı yalısı olan Şehzade Burhaneddin Efendi Yalısı, dünyanın dördüncü, İstanbul Boğazı'nın ise en pahalı yalısı olma özelliğini taşıyor.
İstanbul Boğazı'nın her iki yakasını süsleyen kimi ahşap, kimi kagir 600 yalıdan bugün sadece 150'si aslını korumayı başardı. Zamanında prenseslere, paşazadelere, hanedan mensuplarına evsahipliği yapan yalılar, kimi zaman kömür deposu oldu, kimi zaman da marangozhane...
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