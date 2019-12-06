Yalan söylüyor!  Rol için onunla birlikte olmadım

Ünlü oyuncu Charlize Theron kendisi hakkında "rol için benimle birlikte oldu" iddialarını ortaya atan yapımcıya ateş püskürdü.
BACKGRID USA, BACKGRID UK,AVALON
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Hollywood'da iki yıl önce ortaya çıkan Harvey Weinstein skandalının etkileri dinmek bilmiyor. Hakkındaki taciz suçlamaları nedeniyle kariyeri yerle bir olan yapımcı Weinstein'a bir karşı hareket de Charlize Theron'dan geldi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK,AVALON
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44 yaşındaki Theron kendisi ve meslektaşı Renee Zellweger hakkında "rol bulmak için benimle birlikte oldular" iddialarını ortaya atan Weinstein'e ateş püskürdü. Theron, yapımcının yalan söylediğini ne kendisinin ne de Zellweger'in onunla birlikte olmadığını söyledi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK,AVALON
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Harvey Weinstein'ın "yalancı" olduğunu söyleyen Theron, New York Times'a verdiği demeçte yapımcının "kadınları birbirine düşürdüğünü" ileri sürdü.
BACKGRID USA, BACKGRID UK,AVALON
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Theron "Söylediklerinden biri Renée (Zellweger) ve benim iş bulmak için onunla yattığımız yönündeydi. Hiçbir sınır tanımıyordu. Cinsel tacizlerde bile bizi karşı karşıya getirirdi" dedi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK,AVALON
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Renee Zellweger'ın sözcüsü de Weinstein'in bu iddiaları ortaya atarak "saçmaladığını" söyledi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK,AVALON
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ABD basınında yer alan haberlere göre Harvey Weinstein, bir başka ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow hakkında da kendisiyle birlikte olduğu iddiasını ortaya atmıştı. Paltrow da bunun bir yalan olduğunu belirtmişti.
BACKGRID USA, BACKGRID UK,AVALON
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Paltrow, Weinstein'ın kendisini taciz ettiğini, o dönemde nişanlısı olan Brad Pitt'in de bunun üzerine yapımcıya "seni öldürürüm" dediğini anlatmıştı.
BACKGRID USA, BACKGRID UK,AVALON
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Harvey Weinstein ile ilgili bu cinsel taciz suçlamaları yaklaşık iki yıl önce Hollywood'da başına bu tür olaylar gelen ünlülerin konuşmasını sağlamış ve "me too" hareketini başlatmıştı.
BACKGRID USA, BACKGRID UK,AVALON
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Charlize Theron, gündemdeki sıcaklığını hiç kaybetmeyen bu konuda bir filmle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Theron'un Nicole Kidman, Margot Robbie ile birlikte önemli rollerini üstlendiği Bombshell (Skandal) adlı film benzer bir konuyu perdeye taşıyor.
BACKGRID USA, BACKGRID UK,AVALON
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Film, Fox News'un eski başkanlarından Roger Ailes'a yönelik kadın çalışanlara cinsel taciz iddialarını gündeme getiriyor. Theron bu filmde, Fox kanalının eski sunucularından Megyn Kelly'yi canlandırıyor.
Kelly de çalıştığı TV kanalının yöneticisi olan Ailes tarafından tacize uğramıştı.