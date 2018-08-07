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Bu gizem hiç aydınlanmayacak: Anlaşma zaten 6 yıllıktı

Şöhret gerçekten zor iş. Sürekli göz önünde olanların hayatları onları bazen uzaktan tanıyan bazen de hiç tanımayan insanlar tarafından mercek altına alınıp didik didik inceleniyor. Buna aşkları ve evlilikleri de dahil. Hatta bu aşkların ve evliliklerin "reklam olsun" diye yaşandığı iddiaları bile ortaya atılıyor.

Hürriyet Haber
07.08.2018 - 15:37 | Son Güncelleme:
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Bu gizem hiç aydınlanmayacak: Anlaşma zaten 6 yıllıktıNext

Aslına bakılırsa Hollywood'da da ülkemizde de aşkları konusunda kafalarda soru işaretleri uyandıran ünlü çiftler var. Üstelik bu iddiaların hangisinin gerçek olduğu hiçbir zaman kanıtlanamıyor. Tabii eğer aşkı yaşayan kişilerden biri bunu itiraf etmemişse. Gösteri dünyasının en 'şaibeli' aşklarını hatırlayalım istedik.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Instagram

Etiketler: ünlülerin şaibeli aşkları , ünlülerin aşkları , ünlülerin reklam aşkları

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