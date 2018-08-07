Bu gizem hiç aydınlanmayacak: Anlaşma zaten 6 yıllıktı
Şöhret gerçekten zor iş. Sürekli göz önünde olanların hayatları onları bazen uzaktan tanıyan bazen de hiç tanımayan insanlar tarafından mercek altına alınıp didik didik inceleniyor. Buna aşkları ve evlilikleri de dahil. Hatta bu aşkların ve evliliklerin "reklam olsun" diye yaşandığı iddiaları bile ortaya atılıyor.
Aslına bakılırsa Hollywood'da da ülkemizde de aşkları konusunda kafalarda soru işaretleri uyandıran ünlü çiftler var. Üstelik bu iddiaların hangisinin gerçek olduğu hiçbir zaman kanıtlanamıyor. Tabii eğer aşkı yaşayan kişilerden biri bunu itiraf etmemişse. Gösteri dünyasının en 'şaibeli' aşklarını hatırlayalım istedik.
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