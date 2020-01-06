Yaklaşık 6 TL'ye konut sahibi olabilirsiniz! Ancak bir şartı var...

Tabii bunun yanı sıra yerel yetkililer oraya taşınmak ve bir iş açmak isteyen herkese 27 bin dolara kadar teklifte bulunuyor. Web sitelerinin de kurulduğu kasabada Belediye meclis üyesi Angela Cannizzaro, "Her gün yüzlerce e-posta alıyoruz, bu yüzden alıcılara yardımcı olmak için çok dilli bir ajans kuruyoruz" dedi.



Tüm başvurular tartıldıktan sonra evler tahsis edilecek. Şu anda on tane kullanılabilir ancak daha fazlasının sunulması bekleniyor. Kasaba resmen ikinci hayatını yaşıyor.