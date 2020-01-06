Yaklaşık 6 TL'ye konut sahibi olabilirsiniz! Ancak bir şartı var...

Sambuca köyünün kırsalında nüfusun azalmasıyla harap olmuş evler 1 euroya satılmıştı. Kuzey Alpler'in güneşli Sicilya'ya kadar olan kısmında da aynı şekilde devam edildi. Belediye binlerce istek topladı ve web siteleri çöktü. Bu süreçte ilk alıcılardan bazıları yerlerine taşındı. Peki harekete geçmek hala mümkün mü?
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Öncelikle kasabaların resmi web sitelerini incelemeniz gerekiyor. Başvurunuz ve belgeleriniz onaylanırsa, kasaba sonraki adımlarla ilgili olarak sizinle iletişime geçecektir.Ancak yakalamayı unutmayın: Alıcılar 2.000 € ve 5.000 € arasında değişen bir güvenlik depozitosu ödemeli ve üç yıl içinde mülkü yenilemeyi taahhüt etmelidir. İşlem tamamlandıktan ve satın alma işlemi yapıldıktan sonra depozito iade edilir. İşte doğru yeri seçmenize yardımcı olacak detaylar, fiyatlar ve kasabalar…
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Gangi:
Palermo yakınlarındaki Sicilya'da bulunan bu salyangoz şeklindeki kasaba, 2011 yılında 1 euroya ev satan ilk şehirlerden biriydi ve şimdiye kadar en başarılısı oldu.
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Belediye Başkanı Giuseppe Ferrarello “Gerçekten gurur duyuyoruz” diyor. Aynı zamanda 160’ın üzerinde konut yeni sahipleri sayesinde değişti ve bu da emlak piyasasını canlandırdı. Artık Gangi eski günlerine dönmüş oldu.
Ancak 15 adet konut hala satışını bekliyor. Pagliarole ismiyle bilinen evler, eski ve iki katlı. 1800’lü yıllarda alt kattaki hayvanları ve yukarıdaki köylü ailelerini barındıracak şekilde inşa edilmiş durumdalar. Evlerin hepsinin iki girişi vardır: biri tepeye, diğeri yokuş aşağı bakıyor.
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Gangi, İtalya’nın en güzel köylerinden biri olarak kabul ediliyor. Yunan kökenleri ve mistik bir havası olan Gangi, Avrupa'da Kutsal Ruh'un ortaya çıktığı söylenen iki yerden biri.
(Önemli detay: 5 bin Euro değerinde güvenlik depozitosu ödenmesi gerekiyor. 3 yıl içinde ise 15-150 metrekarelik bir konut için 15 bin euroluk maliyetle yenilemek gerekiyor.)
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Ollolai:
Akdeniz Sardunya adasındaki Barbagia'nın vahşi dağ bölgesinde yer alan tesis, eski tarım geleneklerinin yaşadığı bozulmamış bir arazi yamacında yükseliyor. Evler gri granit kayadan yapılmış, kasaba duvarları parlak grafiti ile kaplıdır.
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Temiz hava, sıfır duman ve harika manzarasıyla iyileştirici güce sahip bu kasaba aynı zamanda peynir krallığı şeklinde geçiyor. Belediye Başkanı Efisio Arbau, kasabanın şimdiye kadar 10 ev sattığını ve bir Hollandalı çiftin konutlarını yenilediğini bile dile getirdi.
Bu çalışma aynı zamanda turizm açısından da faydalı oldu. Aynı zamanda 3 yıl içinde 25 bin dolarlık bir maliyetle yenilemeye ihtiyaç var. Ollolai'nin sokaklarında yılda bir düzenlenen maskeli bir karnaval bulunur.
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Bivona:
Bivona, ikamet almak isteyen herkese vergi bonusu ve azaltılmış bürokrasi sunuyor. Sicani Hills parkının kalbindeki kayalık bir amfi tiyatronun içinde yer alan Bivona, ekspresso fiyatından daha uygun fiyata konut satışı gerçekleştiriyor.
3 bin 800 kişinin yaşadığı kasabada konutlar için yaklaşık 5 bin Euro depozito için ödeniyor. 4 yıllık yenileme sürecinin zorunlu tutulduğu kasabada, 2 bin 750 dolarlık ise bir bono isteniyor.
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Tabii bunun yanı sıra yerel yetkililer oraya taşınmak ve bir iş açmak isteyen herkese 27 bin dolara kadar teklifte bulunuyor. Web sitelerinin de kurulduğu kasabada Belediye meclis üyesi Angela Cannizzaro, "Her gün yüzlerce e-posta alıyoruz, bu yüzden alıcılara yardımcı olmak için çok dilli bir ajans kuruyoruz" dedi.
Tüm başvurular tartıldıktan sonra evler tahsis edilecek. Şu anda on tane kullanılabilir ancak daha fazlasının sunulması bekleniyor. Kasaba resmen ikinci hayatını yaşıyor.
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Cammarata:
Cammarata, muhtemelen ücretsiz olarak sunulan evlerin yanı sıra yeni doğan bebekler için 1.000 euro bebek bonusu ek teşviki sağlıyor.
1.000 balkonlu kasaba olarak bilinen Cammarata, yerliler misafirperver olmaktan gurur duyuyorlar. Kasabanın yemekleri de ilgi çekici. Bir düzine ev boş ve hala piyasada satışı bekliyor.
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Zungoli:
Zungoli, Napoli ve Amalfi Sahili'nin yakınında mükemmel bir konuma sahip noktada.
Bir kumtaşı tepesinin üzerinde yer alan bu mağara ve zig-zag labirent, çarpıcı bir kaleye sarılı kasaba, düzensiz çim kaplı parke taşı basamakları ile bağlı dairesel sokaklardan meydana geliyor.
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Şimdiye kadar 30 evin satıldığı bölgede, Wi-Fi, halka açık LED ışıklar ve parlak yeni kaldırımlar yer alıyor. Bu ay üçüncü lotun açılacağı kasabada Belediye Başkanı Paolo Caruso, "Değişim rüzgarı esiyor, yerel kırsal ekonomiyi canlandırıyor ve istihdam yaratıyor" açıklamasında bulundu.
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Borgomezzavalle:
Borgomezzavalle 3 alternatiften birini sunuyor: terk edilmiş evler 1 euro, yeni doğan bebeklere 1.000 euro veya bir işe başlamak isteyenlere 2 bin Euro.
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Bir kanyonun içindeki bu kasaba kış günü bile ışıl ışıl. 1 euroluk binalar arasında ahşap konutlar, taş evler, ahırlar ve eski çiftlik evleri yer alıyor. Şu ana kadar 5 ev satışı gerçekleştirildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Stefano Bellotti, "Geçen gün bir kız bebek doğdu, kutlamaya değer bir şey. Ailesi bonusu aldı" açıklamasında bulundu.
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Sambuka:
Sambuca’da da 1 euroluk konut kampanyası başladıktan sonra izdiham söz konusu oldu. Bu yüzden de yerel mahkemeler tarafından 16 evin tamamı en yüksek teklif sahibine 25 bin euroya kadar açık artırma ile satışı gerçekleştirildi.
Satışa çıkan evlerden sadece 1 tanesi 1 euroya satıldı. Alıcılar ve satıcılar arasında anlaşmalar yapan diğer şehirlerin aksine, yerel yönetimler 1968 depreminden sonra terk edilmiş tüm binalara sahip.
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Belediye başkan yardımcısı Giuseppe Cacioppo "Emlak piyasası 80'den fazla özel satışla yenilendi ve insanlar akın etmeye devam ediyor, hatta toprak parçaları, zeytinlikler ve üzüm bağları satın almak istiyorlar” açıklamasında bulundu.
Kasabada ilk duyuruyla 38 bin e-posta alındığı bildirilmişti. Hatta mailler sadece İtalya ya da Avrupa’dan değil, Güney Afrika, Avustralya, Rusya, ABD ve Arap Emirlikleri’nden de geliyordu.
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Nulvi:
Nulvi, Stintino ve Asinara adasının plajlarına oldukça yakın konumda yer alıyor. Bölgede eski birkaç simgesel yapı bulunuyor. Bunlardan biri şehrin ana caddesindeki kilise ve eski kabilelerden kalma Pagan su tanrılarının kurban ettiği kutsal bir taş yer alıyor.
Yerel meclis üyesi Luigi Cuccureddu, "1 euro için dokuz mülkümüz var ve yakında hepsi satılacak, ancak eski alıcılar onlardan kurtuldukça piyasaya daha fazla yer vereceğiz" açıklamasında bulundu.
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Cantiano:
İtalya'nın merkezindeki Umbria ve Marche arasındaki sınırda yer alan Cantiano, İtalyalı kabililer tarafından kuruldu. İtalya'nın en eski yollarından biri olan doğal Via Flaminia'daki stratejik konumu sayesinde, antik Romalılar tarafından askeri bir yerleşime dönüştürüldü.
Kırsal çevrede bulunan iki adet 1 euroya ve eski çiftlik de satışı gerçekleştirilen mülkler arasında. Ancak eski köy merkezinde birkaç tarihi bina mevcut. Bunlardan biri 120 bin euroya satışa sunuluyor.
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Vergemoli Fabbriche:
Toskana'da Lucca, Pistoia ve şık Versilia sahiline yakın ücretsiz bir eve ne dersiniz? Bu bir şaka değil. Bu kasaba, yemyeşil bitki örtüsüyle kaplı terk edilmiş madencilerin konutlarıyla izole bir bölge.
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Birçok alana sadece yürüyerek ulaşılabiliniyor. Belediye Başkanı Michele Giannini “2006'da başladık. Yıllar aldı ve şimdiye kadar sadece sekiz çiftlik satıldı. Ama potansiyel olarak yüz tane var ve Çin, Rusya ve Brezilya'ya kadar insanlar ilgileniyor. Sorun, çoğunlukla ABD'de yaşayan eski sahiplerin mirasçılarının izini bulmak zor" açılamasında bulundu.
Az gelişmiş bir bölge olan yatırımcılar yenileme maliyetlerinin yüzde 60'ına kadarını Avrupa Birliği'nden talep edebiliyorlar.
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Mussomeli:
Sicilya kasabası Mussomeli, 1 eurodan başlayan 125 ev sattı. 50 konut ise hala satılmayı bekliyor ancak biraz pahalı. İşte İtalya’dan konut almak isteyenlerin yapması gereken adımlar;
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- Web sitelerinin sol sütununda 1 euroluk konutlar kısmına tıklayabilirsiniz. Tabii bazı ifadeler İtalyanca ve belki bir çeviriye ihtiyacınız olabilir.
- Bu alanda satışı devam eden konutlar listesini tıklayarak haritadaki konumları ve konutların görsellerini görebilirsiniz.
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- Şartlar, başvuru formu ve tüm detaylar da bu alanda. Başvuru formunu indirip, proje türünü açıklayarak 3 yıl içinde taahhüt ederek yenileyeceğiniz konut için bilgilerinizi dolduruyorsunuz.
- Kimliğinizin bir kopyasını ekleyin ve her şeyi e-posta veya posta yoluyla belediyeye iletin.
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- Planınız onaylanırsa, size bir sözleşme gönderilecek ve ardından İtalya'ya uçmak ve anlaşmayı yapmak size kalmış durumda.
- Tüm bu ucuz ev fırsatlarında olduğu gibi, alıcılar 2 bin euro (ya da isteyen belediyeye göre bu rakam 5 bin euroya kadar çıkabiliyor) güvenlik depozitosu ödemeli ve mülkü yenilemeyi taahhüt etmelisiniz.
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- İşin birkaç ay içinde başlaması gerekiyor. İşlem tamamlandıktan ve satın alma işlemi yapıldıktan sonra depozito iade edilir.
- Herhangi bir yeniden biçimlendirme çalışması için yüzde 85'e varan vergi indirimleri bulunuyor.