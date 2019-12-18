Yakışıklı deyince akla onlar gelirdi

Belki şimdi eskisi kadar sık kamera karşısına geçmiyorlar ya da kendilerine başka bir hayat yolu çizdiler ama hala bir dönemin Yeşilçam sinemasına vurdukları damga tazeliğini koruyor.
HÜRRİYET ARŞİV
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Türk sinemasının 1980'li yıllarına unutulmaz filmlerle adlarını yazdıran, o dönemin en yakışıklı oyuncularını şöyle bir hatırlayalım istedik.
HÜRRİYET ARŞİV
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Genç kuşak Çalıkuşu denilince Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'i hatırlar: Ama birkaç kuşak öncesi için Kenan Kalav ile Aydan Şener'dir , Reşat Nuri Güntekin uyarlaması ünlü dizinin ana karakterleri. Kalav, bir dönem sinemanın en yakışıklı aktörlerinden biri olarak tanınırdı.
HÜRRİYET ARŞİV
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Sonradan sinemadan uzaklaşıp kendine yiyecek sektöründe bir yol çizdi. Kalav, İspanya'da restoran işletiyor uzun süredir.
HÜRRİYET ARŞİV
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Yaşar Alptekin modellikten oyunculuğa geçmişti. 1980'lerin en güzel dans eden oyuncularından biriydi aynı zamanda.
HÜRRİYET ARŞİV
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Uzun süredir kameraların uzağında bir hayat sürüyor.
HÜRRİYET ARŞİV
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1980'lerde gencecik bir delikanlıyken Yeşilçam'a adım atmıştı Tolga Savacı. Bebeksi yüz hatlarıyla dikkat çekiyordu ve sayısız filmde oynadı.
HÜRRİYET ARŞİV
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Sonradan sinemadan ayrıldı ve şimdi yaşamını ABD'de sürdürüyor. Savacı, bir süredir hobisini işi haline getirdi. Klasik otomobilleri tamir eden bir merkezin sahibi oldu.
HÜRRİYET ARŞİV
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Tarık Tarcan bir dönemin en ünlü ekran yüzlerindendi. Aynı zamanda sinemada da birçok yönetmenin vazgeçilmez oyuncularından biriydi.
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Sonradan kendisinin de itiraf edeceği gibi çok erken kameralara ve pırıltılı dünyaya veda etti.
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İsmet Özhan bir dönemin en gözde manken ve oyuncularından biriydi. Sonra Muazzez Ersoy ile evlenmesi ve boşanmasıyla uzun süre gündemde kaldı.
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Özhan da şöhretinin zirvesindeyken yurt dışında yaşamayı tercih etti.