Yakışıklı deyince akla onlar gelirdi

Genç kuşak Çalıkuşu denilince Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'i hatırlar: Ama birkaç kuşak öncesi için Kenan Kalav ile Aydan Şener'dir , Reşat Nuri Güntekin uyarlaması ünlü dizinin ana karakterleri. Kalav, bir dönem sinemanın en yakışıklı aktörlerinden biri olarak tanınırdı.



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