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Yakınlarınıza gönderebileceğiniz anlamlı bayram mesajları
Ramazan Bayramının ilk günü, bayram namazı itibariyle idrak edilmeye başlanacak. Bayram namazının ardından kutlama mesajları, hem yüz yüze hem de elektronik ortamda yakınlarla paylaşılacak. Ramazan Bayramı kutlama mesajları için en iyi seçenekler, internet üzerinden araştırılarak yakınlara gönderilecek. İşte, bu kapsamda paylaşımlarınızda kullanabileceğiniz birbirinden güzel bayram mesajları ve seçenekleri
Ramazan Bayramı mesajları aracılığıyla uzaktaki dostlar ve yakınlar bu yıl da unutulmayacak. En anlamlı bayram mesajları arasından kendilerine en yakın olan seçeneği tercih edecek olan birçok vatandaş, gönderilerinde bu mesajlara yer verecek. İşte, birbirinden güzel ve anlamlı bayram mesajları seçenekleri;
BAYRAM MESAJLARI İÇİN YENİ SEÇENEKLER
Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
Cenabı hak tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.
Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.
Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Ramazan Bayramı'nın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesini dilerim.
Ramazan Bayramı'nın sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıkacağı, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olmasını dilerim.
Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.
Ramazan Bayramı’nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.
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