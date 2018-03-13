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Yakında Yasmin'in babası diyecekler

Onların anne ve babaları çok da uzak olmayan bir geçmişte sinema, televizyon ve müzik dünyasının yıldızlarıydı. Bu özelliklerini hala da sürdürüyorlar. Ama o ünlülerin kelimenin tam anlamıyla kameralar önünde doğup büyüyen çocukları bugün yetişkinliğe adım atmaya hazırlanıyor.

Hürriyet Haber
13.03.2018 - 15:23 | Son Güncelleme:
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Yakında Yasminin babası diyeceklerNext

 Ve kaderin garip bir cilvesi artık anne ve babalarını geride bıraktılar. Bir zamanların küçük çocukları şimdi gittikleri her yerde ünlü anne ve babalarından daha çok ilgi çekiyor. İşte ünlülerin popülerlik anlamında kendilerini geride bırakan çocukları.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Instagram, Backgrid USA

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