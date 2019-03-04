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Yakında giyecek kıyafet bulamayacak: İki günde bir firma daha battı

Bir moda firması için dünyanın gözü önünde olan kişilerin kendi imzasını taşıyan kıyafetleri giymesi arayıp da bulamadığı bir nimet. Hele bu kişi modern çağların masal prensesi Kate Middleton olursa. Nitekim Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın kıyafetlerini giyerek dünyaya tanıttığı ya da daha çok ön plana çıkardığı modacılar da var. Öyle ki maddi olarak onların kıyafetlerini giyemeyecek durumda olanlar için daha uygun fiyatlı taklitlerini üreten firmalar bile var. Ama iddialara bakılırsa Kate Middleton'ın bu konudaki "büyüsü" bile bir yere kadar.

BARCROFT MEDIA, BACKGRID USA; BACKGRID UK, AVALON 

Hürriyet Haber
04.03.2019 - 10:46 | Son Güncelleme:
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Yakında giyecek kıyafet bulamayacak: İki günde bir firma daha battıNext

Daha geçen haftanın ikinci yarısında Middleton'ın sık sık giydiği ünlü bir marka zarar ettiğini ve iflasın eşiğine geldiğini açıklamıştı. Bugün de Düşes'in tasarımlarını kullandığı bir çanta firmasından kötü haber geldi.

BARCROFT MEDIA, BACKGRID USA; BACKGRID UK, AVALON

Etiketler: düşes catherine
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