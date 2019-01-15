Yakında bir erkek bebeğimiz olacak

Kim Kardashian ve Kanye West, dördüncü bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Kardashian katıldığı Watch What Happens Live programında cinsiyeti erkek olan yeni bebeklerinin yakında aileye katılacağını açıkladı.
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