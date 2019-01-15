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Yakında bir erkek bebeğimiz olacak

Kim Kardashian, çok kısa bir süre sonra dördüncü bebeğinin dünyaya geleceğini söyledi.

BACKGRID UK

Hürriyet Haber
15.01.2019 - 13:02 | Son Güncelleme:
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Yakında bir erkek bebeğimiz olacakNext

Kim Kardashian ve Kanye West, dördüncü bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Kardashian katıldığı Watch What Happens Live programında cinsiyeti erkek olan yeni bebeklerinin yakında aileye katılacağını açıkladı.

BACKGRID UK 

Etiketler: kanye west , bebek

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