Yakın gelecekte tükeneceği tahmin edilen 8 yiyecek ve içecek

Küresel ısınmanın sebep olduğu iklim değişikliği sebebiyle günümüzde severek tüketilen pek çok yiyeceği yakın gelecekte bulamayabiliriz. Bu yiyeceklerin, hammaddelerini veren ağaçların iklim değişikliği etkisiyle verimsiz kalmasından dolayı, herkes tarafından ulaşılabilir olmayacakları öngörülüyor. İşte iklim değişikliğinin önüne geçmek için üzerimize düşeni yapmazsak, gelecekte mahrum kalacağımız o lezzetlerden bazıları…
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