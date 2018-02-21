Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Gurme>Yakın gelecekte tükeneceği tahmin edilen 8 yiyecek ve içecek

Yakın gelecekte tükeneceği tahmin edilen 8 yiyecek ve içecek

Küresel ısınma sebebiyle günümüzde çok sevilen yiyecek ve içeceklerin bir kısmının geleceği tehdit altında. İşte onlardan bazıları...

Fotoğraflar: Alamy
21.02.2018 - 14:02 | Son Güncelleme:
1 / 9
Yakın gelecekte tükeneceği tahmin edilen 8 yiyecek ve içecekNext

Küresel ısınmanın sebep olduğu iklim değişikliği sebebiyle günümüzde severek tüketilen pek çok yiyeceği yakın gelecekte bulamayabiliriz. Bu yiyeceklerin, hammaddelerini veren ağaçların iklim değişikliği etkisiyle verimsiz kalmasından dolayı, herkes tarafından ulaşılabilir olmayacakları öngörülüyor. İşte iklim değişikliğinin önüne geçmek için üzerimize düşeni yapmazsak, gelecekte mahrum kalacağımız o lezzetlerden bazıları…

Etiketler: nesli tükenecek gıdalar , tükenecek gıdalar , yakın zamanda tükenecek gıdalar

En Yeni Kelebek Galeriler

Yakın gelecekte tükeneceği tahmin edilen 8 yiyecek ve içecek

Yakın gelecekte tükeneceği tahmin edilen 8 yiyecek ve içecek

Bebeğin gelmesine kaç ay kaldı!

Bebeğin gelmesine kaç ay kaldı!

Yüzük parmağına ağır geldi

Yüzük parmağına ağır geldi

Ünlü isim taksi şoförü oldu

Ünlü isim taksi şoförü oldu

Yardım için buluştular

Yardım için buluştular

Gözler Seren'in üzerinde

Gözler Seren'in üzerinde

Demet Akalın, Demet Şener arasındaki savaş alevlendi

Demet Akalın, Demet Şener arasındaki savaş alevlendi

Annesiyle arkadaş gibi

Annesiyle arkadaş gibi

Zirvede eğlence

Zirvede eğlence

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri