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Yağmur bile durduramadı

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), dördüncü gününde misafirlerini ağırlamaya devam ederken, yağmur sebebiyle bazı etkinlikler iptal edildi.

Hürriyet Haber
20.09.2019 - 14:03 | Son Güncelleme:
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Yağmur bile durduramadıNext

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, dördüncü günde de etkinliklere sahne oluyor.

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