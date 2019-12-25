Yağış olan illerde (Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri) okullar tatil mi? Bugün nerelerde okullar tatil?
Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından kar ve tatil haberleri gelmeye başladı. Kahramanmaraş, Hatay, Kayseri ve Adana'dan yaşanan yoğun yağışlar ardından gözler valiliklerin tatil açıklamasına çevrildi. Peki, yağış olan illerde (Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri) okullar tatil mi? Bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte 25 Aralık hava muhalefeti nedeniyle tatil edilen okullar...
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Yağış haberleri tatil kararlarını da beraberinde getirdi. Olumsuz hava koşulları ve aksayan ulaşım nedeniyle bazı okullar için tatil kararı verildi. Valilik ve kaymakamlıkların yaptığı peş peşe yaptığı tatil açıklamaların ardından, okulları tatil edilen iller merak edildi. Peki, okullar nerelerde tatil?
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ADANA'DA NERELERDE OKULLAR TATİL?
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, Meteoroloji tarafından il genelinde 23 Aralık 2019'dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam'da 25 Aralık 2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.
Kaymakam Ömer Sevgili, yaptığı yazılı açıklamada, meteorolojiden ilçedeki elverişsiz hava koşulları ile yağışların artacağı yönünde bilgi verildiğini belirtti.
Sevgili, şunları kaydetti:
"Değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla ilçemizde eğitim ve öğretime 25 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir."
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KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
KAYSERİ'DEN TATİL HABERİ
Kayseri’nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yahyalı İlçe Kaymakamlığı ilçesinde yüksek kesimlerdeki 17 mahallede yapılan taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi. İlçede yoğun kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürdürülüyor.
Sarız İl Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma eğitime 1 gün süre ile ara verildiğini bildirdi. Sarız ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı.
Belediye ve karayolları ekipleri her iki ilçede kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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HATAY'IN BİR İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle iki okulda eğitime verildi.
Samandağ Kaymakamlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçedeki Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi ile Tekebaşı Anaokulu'nda aşırı yağışlardan dolayı yarın eğitime ara verildi.
Öte yandan, il genelinde yağış aralıklarla sürüyor.