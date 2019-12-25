Yağış olan illerde (Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri) okullar tatil mi? Bugün nerelerde okullar tatil?





ADANA'DA NERELERDE OKULLAR TATİL?



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, Meteoroloji tarafından il genelinde 23 Aralık 2019'dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam'da 25 Aralık 2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.



Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.



Kaymakam Ömer Sevgili, yaptığı yazılı açıklamada, meteorolojiden ilçedeki elverişsiz hava koşulları ile yağışların artacağı yönünde bilgi verildiğini belirtti.



Sevgili, şunları kaydetti:



"Değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla ilçemizde eğitim ve öğretime 25 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir."