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Yabancılar akın etti! O ilde konut satışı yüzde 253 arttı

Yabancıya konut satışı, 2018'de önceki yıla göre yüzde 253 ile en çok Samsun'da artarken, Samsun'u, yüzde 161 ile Ankara, yüzde 91 ile Yalova takip etti. Samsun'da 2017'de 271 adet olan yabancıya konut satışı, geçen yıl 956'ya yükselirken, Ankara'da 817'den 2 bin 133'e, Yalova'da bin 79'dan 2 bin 63'e çıktı. Yabancıya toplam satışın yüzde 87'si, yabancıların en çok konut aldığı ilk 10 ilde gerçekleşti.

AA
28.01.2019 - 11:30 | Son Güncelleme:
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Yabancılar akın etti O ilde konut satışı yüzde 253 arttıNext

Yabancıya konut satışı, 2018'de önceki yıla göre yüzde 253 ile en çok Samsun'da artarken, Samsun'u, yüzde 161'lik yükselişle Ankara ve yüzde 91'lik artışla Yalova takip etti.

Etiketler: konut satış rakamları , konut fiyatları , haberler
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