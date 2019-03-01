Haberler >Ekonomi>Yabancı gelin ve damatlar en çok o ülkelerden geldi! İşte Türk kadınlarının ve erkeklerinin tercihleri
Yabancı gelin ve damatlar en çok o ülkelerden geldi! İşte Türk kadınlarının ve erkeklerinin tercihleri
Türkiye'de geçen yıl evlenen çift sayısı 553 bin 202, boşanan çift sayısı ise 142 bin 448 oldu. Evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 10,9 artış gösterdi. İşte Türklerin yabancı gelin ve damat tercihleri...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.