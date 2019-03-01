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Yabancı gelin ve damatlar en çok o ülkelerden geldi! İşte Türk kadınlarının ve erkeklerinin tercihleri

Türkiye'de geçen yıl evlenen çift sayısı 553 bin 202, boşanan çift sayısı ise 142 bin 448 oldu. Evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 10,9 artış gösterdi. İşte Türklerin yabancı gelin ve damat tercihleri...

AA
01.03.2019 - 15:28 | Son Güncelleme:
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Yabancı gelin ve damatlar en çok o ülkelerden geldi İşte Türk kadınlarının ve erkeklerinin tercihleriNext

En yüksek kaba evlenme hızı binde 8,55 ile Kilis'te görüldü. Bu ili binde 8,29 ile Adıyaman, binde 8,05 ile Aksaray izledi.

Etiketler: tüik , evlenme , boşanma , haberler
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