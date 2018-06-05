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    Haberler >Teknoloji>WWDC 18: İşte Apple'ın milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bombaları

    WWDC 18: İşte Apple'ın milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bombaları

    Apple'ın büyük sürprizleri bir bir ortaya çıktı. MacOS'lar çok yakında gece modu ile kararırken, FaceTime'de kullanıcılar aynı görüşmede 32 kişiyle görüşme yapabilecek. Dünyanın en büyük yazılım geliştirici konferansı WWDC 18'de Apple binlerce yazılım geliştiriciyi bir araya getirdi; iOS 12, tvOS 12, watchOS 5, macOS Majove ve Apple ARKit dahil pek çok yeniliği ilk kez gün yüzüne çıkardı. Hürriyet olarak biz de San Jose'de gerçekleştirilen bu dev etkinliği yakından izledik.

    Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
    05.06.2018 - 01:23 | Son Güncelleme:
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    WWDC 18: İşte Appleın milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bombalarıNext

    iPhone'lara bomba bir özellik geliyor... Measure yani Ölçü özelliği kullanıcıların kameraya yansıyan herhangi bir objenin ebatlarını ölçebilmesini sağlıyor.

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