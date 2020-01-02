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Haber Giriş: 02 Ocak 2020 - 11:09, /

Winnie Harlow: Küçükken alay ederlerdi, şimdi milyon dolarlık servetin sahibi

Moda dünyasında son yıllarda kalıplar yıkılıyor. Kusursuz güzellik simgesi genç kızlar yerine daha kıvrımlı, daha dolgun hatta bedenindeki bazı kusurları özellikle gözler önüne seren genç kızlar ünlü firmaların radarında artık.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

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İşte bunlardan biri de Winnie Harlow... 25 yaşındaki Kanadalı Harlow, yeni yıla bir grup arkadaşıyla birlikte Miami'de girdi.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

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Yeni umutlarla 2020'ye adım atan model, plajda da şıklığından ödün vermedi. İddialı bikinileri onlara uygun pareoları ve hatta çantalarıyla dinlenirken bile şıklığından ödün vermeyeceğini gözler önüne serdi Harlow.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS 

3

Gerçek adı Chantalle Brown- Young olan Harlow aslında moda dünyasında son dönemde etkinliğini giderek hissettiren "bedensel olumlama" akımının da öncülerinden.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS 

4

Henüz 4 yaşında küçük bir çocukken, tenin yer yer renk değiştirmesine neden olan vitiligo adlı bir hastalığa yakalanan Harlow, bunun hayatını şekillendirirken önünde bir engel olmasına izin vermedi.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS 

5

Okuldayken arkadaşlarının kendisini "zebra" diye çağırdığını belirten Winnie Harlow, sosyal medyadaki bir paylaşımının ardından da kendisini Michael Jackson'a benzeten alaylı yorumlar aldı.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

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Fakat bunlara da "Beni bir ikona benzettiğiniz için teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

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Vitiligo hastalığının utanılacak bir durum olmadığını belirten Winnie Harlow, ABD'deki televizyon dizisi America's Next Top Model'in yirmi birinci döngüsünde yarışmacı olarak 2014 yılında öne çıktı.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

8

Sonra da birçok ünlü moda firmasının peşinden koştuğu bir model haline geldi.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

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Winnie Harlow sadece kadınlar için değil herkes için kendini olduğu gibi kabul edip severek hedefe ulaşmanın en çarpıcı örneklerinden biri olarak görülüyor.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

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Harlow'un hastalığı henüz 4 yaşındayken keşfedildi. Toronto’da kuaför olan annesi ile birlikte yaşıyordu ve lekeleri yüzünden gittikleri doktor: “Cildin pigmentlerini kaybediyor. Hayat boyu da bu kayıp devam edecek. Her gün daha fazla beyaz leken olacak bu hastalığın adı Vitiligo. Pop ikonu Michael Jackson’ın hastalığı olarak da bilinir” dedi.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS 

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Çocukluk yıllarında zor günler yaşadı. Arkadaşları onunla "zebra" diye alay ediyordu. Hatta okuldaki çocukların aileleri daha da acımasızdı.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

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“Winnie, çocuklarımızın psikolojisini bozuyor” diye verdikleri dilekçeler yüzünden sayısız okul değiştirmek zorunda kalmıştı.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

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Fakat o zor yıllar Winnie büyüdükçe geride kaldı. Kendini olduğu gibi sevmeye ve kabul etmeye başladı. Zaten kısa bir süre sonra da moda dünyası onu tanımaya başladı.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS 

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Önce; sosyal medyadan America's Next Top Model yarışmasının jüri üyelerinden Tyra Banks'ın dikkatini çekti. Sonra da yarışmaya katıldı ve orada hayatı değişti.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

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Ünlü moda firmalarının vazgeçemediği bir model olan Winnie Harlow'un 3 milyon dolar civarında bir serveti var. Bir başka deyişle çocukluğunda alay konusu olan farklı görüntüsü ona belki de o dönemde hayal bile etmediği bir dünyanın kapılarını açtı.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

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