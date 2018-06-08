Whatsapp'ta mavi tik özelliğini kapatanlara kötü haber!

Whatsapp'ta mavi tik özelliğini kapatanlar için kötü bir haberimiz var! Bugüne kadar belki fark etmediniz; ancak arkadaşınız bunu yaparsa sizin o an mesajı görüp görmediğinizi anında anlayabiliyor! Peki ama nasıl?
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