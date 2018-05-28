Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Whatsapp'a müthiş özellik: Bu sabah herkes bunu yapsın!

    Whatsapp'a müthiş özellik: Bu sabah herkes bunu yapsın!

    WhatsApp iOS ve Android uygulamasına yeni bir “hesap bilgisi isteme” özelliği ekledi. Whatsapp'tan tarafınıza yollanacak dosya; telefon numaranızı, telefon modelinizi, IP adresinizi, profil resminizi, telefon numaralarını, grup adlarını ve tüm gizlilik ayarlarınızı ayrıntılı olarak içeriyor. Peki Whatsapp'tan özel bilgilerinizi nasıl alacaksınız?

    Görüntü: abcnews
    28.05.2018 - 07:25 | Son Güncelleme:
    1 / 47
    Whatsappa müthiş özellik: Bu sabah herkes bunu yapsınNext

    Whatsapp'a bu sabah bomba bir özellik geldi. Şimdi hemen Whatsapp'ı açın ve Ayarlar'dan Hesap'a girin.

    Etiketler: mesaj , sosyal medya
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri