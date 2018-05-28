Whatsapp'a müthiş özellik: Bu sabah herkes bunu yapsın!
WhatsApp iOS ve Android uygulamasına yeni bir “hesap bilgisi isteme” özelliği ekledi. Whatsapp'tan tarafınıza yollanacak dosya; telefon numaranızı, telefon modelinizi, IP adresinizi, profil resminizi, telefon numaralarını, grup adlarını ve tüm gizlilik ayarlarınızı ayrıntılı olarak içeriyor. Peki Whatsapp'tan özel bilgilerinizi nasıl alacaksınız?
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.