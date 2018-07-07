Haberler >Ekonomi >Kobi>5 kutu kola içiyor, cips ve dondurma yiyor! Lisede çalışmaya başladı şimdi en zenginlerden...
5 kutu kola içiyor, cips ve dondurma yiyor! Lisede çalışmaya başladı şimdi en zenginlerden...
"İtibar kazanmak 20 yıl sürer, kaybetmek ise 5 dakika." demiş Warren Buffett. Küçük yaşlardan itibaren iş hayatına atılarak doğru zamanda doğru hamleler yapan Buffett'ın sıradışı yükselişi size de ilham verecek...
Dünyanın en zengin beş iş adamından biri, size birçok konuda ilham verecek zeki bir yatırımcı, ilginç bir yaşam hikayesi ile gerçek bir milyoner. Tabii ki ünlü Amerikalı iş adamı ve hayırsever Warren Buffett’ten söz ediyoruz.
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