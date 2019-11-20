Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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3 torun sahibi anneanne bunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
3 torun sahibi olan vücut geliştirme sporcusu anneannenin paylaşımları şaşırtıyor.
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Kanada'nın Ontario eyaletinde yaşayan 48 yaşındaki vücut geliştirme sporcusu Robin Hillis, iri ve kaslı fiziği ile görenleri şaşırtıyor.
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Bisepsleri 44 cm olan 90 kg ağırlığındaki, Robin Hillis, vücut geliştirme sporuna olan tutkusu sebebiyle 1989 yılında eğitimini yarıda bırakma kararı aldı.
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Spora başlamadan önce oldukça utangaç biri olduğunu söyleyen Robin Hillis ilk yarışmasına 1993 yılında katıldığı ve ikinci oldu.
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Bugün yaşları 21 ve 23 olan Courtney ve Katey adlı iki kız çocuğu sahibi olan Robin Hillis ayrıca 1, 2 ve 3 yaşlarındaki Wynter, Avianna ve Abel'in de anneannesi.
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Boyu 1.75 cm olan vücut geliştirme sporcusu anneanne haftada 5 gün düzenli olarak spor salonunda antrenman yapıyor.
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Yılda 2 defa vücut geliştirme şampiyonalarına katılan Robin Hillis, vücut geliştirme sporunun kendine olan inancını artırdığını söylüyor.
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3 torun sahibi Robin Hillis 2014 yılında Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu IFBB pro card almaya hak kazandı ve böylece dünya çapındaki tüm profesyonel yarışmalara girme fırsatı elde etti.
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Vücut geliştirme sporuna başlamadan önce oldukça zayıf biri olduğunu belirten Robin Hillis gençlik yıllarında basketbol, voleybol, koşu ve beyzbol gibi sporlarla ilgilendi.
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Sosyal medya hesabında yaklaşık 35 bin takipçisi bulunan Robin Hillis, kullanıcıların nadiren olumsuz yorum yazdığını belirtiyor.
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Günde 5 öğün yemek yiyen Robin Hillis sabah 6'da uyanıyor ve kahvaltıda iki yumurta ve ıspanak tüketiyor.
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İkinci öğünde tavuk, salatalık, şeker içermeyen ketçap ve baharat tüketen Robin Hillis üçüncü öğününde et ve tatlı patates tercih ediyor.
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Dördüncü öğününü balık ya da tavuk, salata ve pilavla sürdüren Robin Hillis beşinci ve son öğününü de yumurta, ıspanak ve avokado ile bitiriyor.
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Zaman zaman çikolata ve suşi gibi kaçamaklar da yapan Robin Hillis öğünleri arasında kardiyo ve ağırlık çalışıyor.
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Vücut geliştirme serüveninde en büyük desteği ailesinden gördüğünü ifade eden Robin Hillis, hayatında değişiklik yapmak isteyenlere kendilerini eğitmeyi ve kararlı olmalarını öneriyor.
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Instagram hesabında sık sık antrenman yaptığı anlara dair görüntüler paylaşan Robin Hillis çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.
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İşte 3 torun sahibi anneanne Robin Hillis'in paylaşımlarından bazıları...