Vücudumun her yerini ölçüyordum

Instagram'da paylaştığı pozlar sayesinde hem şöhrete hem de en büyük hayali olan modellik kariyerine kavuşan 27 yaşındaki Lawrence, zayıflamak uğruna yaptığı katı diyetler yüzünden yeme bozukluğu hastalığına yakalandığını söyledi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.