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Vücudumun her yerini ölçüyordum

Son dönemde moda çekimlerinde ve podyumlarda ayakları daha sağlam basan büyük beden modellerden Iskra Lawrence, ilkgençlik yıllarında kilo takıntısı olduğunu anlattı. 

Hürriyet Haber
22.03.2018 - 09:58 | Son Güncelleme:
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Vücudumun her yerini ölçüyordumNext

Instagram'da paylaştığı pozlar sayesinde hem şöhrete hem de en büyük hayali olan modellik kariyerine kavuşan 27 yaşındaki Lawrence, zayıflamak uğruna yaptığı katı diyetler yüzünden yeme bozukluğu hastalığına yakalandığını söyledi.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: iskra lawrence , diyet , büyük beden

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